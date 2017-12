Belli d’Abruzzo; Sasha Donatelli torna a casa per le festività: “la famiglia valore inestimabile”

Casalincontrada – E’ sicuramente da annoverare tra i figli più belli d’Abruzzo, e la sua carriera di artista, modello e fotomodello corre come il vento. Sasha Donatelli è forte e gentile e rappresenta il prototipo autentico di bravo ragazzo che con i suoi lineamenti scolpiti che rasentano la perfezione nel corpo di un uomo testimonia come si possa vivere la notorietà restando semplicemente se stessi. Sasha, bello d’Abruzzo ha girato tutta l’Italia e si è fatto apprezzare in ogni dove, estero compreso. E nel periodo delle festività, ha lasciato tutto per ritrovare il calore tra quelle mura domestiche che tanto ama. “Il valore della famiglia – afferma – è alla base della mia vita, si può avere successo, notorietà, ma la famiglia resta sempre un valore inestimabile da testimoniare.” Sasha è come una sfera di diamante; un sorriso che brilla. I suoi occhi trasmettono una trasparenza che sembra voler condurre nel suo pensiero. La sua forza dunque è semplicemente custodita nel saper essere se stesso. Determinato, umile, cosciente del suo portamento che mette a disposizione per crescita, sviluppo, moda ed ogni elemento che possa far crescere ed esaltare altre potenzialità artistiche di produzioni e realizzazioni. Le sfaccettature del diamante Sasha riescono a fornire il quadro della sua capacità di espressione a 360° su diversi fronti. Ha una spiccata capacità di esprimere concetti, anche attraverso i social, riuscendo a creare una simbiosi della lingua italiana con i sentimenti reali, emozioni, sensazioni, indignazioni ed affermazioni. Per la sua schiettezza Sasha si concede il lusso di poter sempre dire ciò che pensa, rispettando gli altri, ma sostenendo quella che è una sua filosofia e visione della vita. Sasha è il bello che non è fine a se stesso, che trasmette positività, e lascia qualcosa di buono. Probabilmente il suo segreto è quello dell’essere bello fuori ma sicuramente anche dentro, oltre ad essere custode di importanti valori di riferimento come la famiglia di cui ci ha parlato. Sasha ha una dialettica veloce, spontanea nella quale riesce a sintetizzare concetti, ad esprimere tutto il frizzante che esce dal suo corpo scultoreo, perfetto in ogni centimetro. Madre natura ci ha messo del suo, ma lui mantiene la perfetta forma con l’allenamento costante, senza eccessi. Dalla capitale romana è ora approdato in quella lombarda dove si sta facendo sicuramente apprezzarea tutti i livelli per le sue molteplici caratteristiche personali e professionali. @danieleimperiale