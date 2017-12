A Civitella Alfedena il nuovo anno si accende con le fiaccole sui monti

Civitella Alfedena. Durante le vacanze natalizie ci sono diversi eventi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che interessano grandi e piccoli. Uno degli appuntamenti più attesi è quello della fiaccolata organizzata a Civitella Alfedena: si svolge il 30 dicembre per anticipare le feste di fine anno e come ogni Capodanno che si rispetti ci sono luci e fuochi. E’ una tradizione che si rinnova da 29 anni quella delle fiaccole natalizie sui monti del Parco. La sera alle ore 21:30, quando il paese sarà illuminato solo dal chiarore naturale delle torce poste sulle finestre d’ogni casa, il piccolo borgo di Civitella Alfedena, si colora di luci e atmosfere attraenti. Nello scenario naturale, le fiaccole scenderanno dalla montagna e saranno sicuramente suggestive, sia per chi vi partecipa sia per coloro che, dai piedi dei monti godono dello spettacolo. Al serpentone illuminato che, realizzerà anche numerose figure, per trasmettere significati di pace, solidarietà e augurio, si uniranno poi nel centro storico anche i bambini, per arrivare tutti infine al belvedere di Santa Lucia. Durante lo svolgimento della manifestazione ai numerosi ospiti che vi assistono è data la possibilità di riscaldarsi grazie al gran falò che brucia in piazza e con l’ottimo vin brulè e cioccolato caldo offerti dall’associazione “Fiaccolata” che cura la manifestazione. A conclusione della manifestazione, ai numerosi turisti di Civitella, è offerta la possibilità di visitare nelle stradine lastricate di sampietrini, nei vicoli stretti che girano intorno ad antichi palazzi del centro storico, il presepe a grandezza naturale, che trae proprio da quelle ambientazioni, da quelle mura e pietre la sua peculiarità. Apertura fino alle ore 24:00. Per chi vuole invece partecipare alla fiaccolata (adulti e bambini) ed, è in grado di percorrere un tratto di sentiero in montagna, l’incontro è previsto in Piazza Plebiscito alle ore 19:30 in abiti da escursione. Per info e iscrizioni contattare l’organizzatore con email: fiaccolatacivitella@libero.it – oppure l’ufficio turistico del Comune, tel.: 0864890194