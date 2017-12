Pezzopane: bloccare gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade abruzzesi A24 e A25

L’Aquila. La senatrice del Pd, Stefania Pezzopane chiede il blocco degli aumenti dei pedaggi sulle autostrade abruzzesi A24 e A25. “Pesa come un macigno – afferma – la sentenza del Tar che ha dato ragione alla societa’ autostrada dei Parchi. Da tre anni le tariffe erano bloccate grazie ad una battaglia vinta e fatta fino in fondo nelle aule del Senato. La decisione coraggiosa assunta dai governi Renzi e Gentiloni di bloccare le tariffe da tre anni, e’ stata ribaltata dal Tar. E’ stato un blocco importante e condiviso, ma il Tar a luglio ha dato ragione alla societa’ autostrade perche’ nel contratto/concessione stipulato da altri ministri e con altri governi, questi rincari erano previsti purtroppo per far ricadere i costi delle manutenzioni ordinarie sulle tariffe e non sul bilancio dello stato. Ora questi rincari vanno necessariamente ridotti al minimo. Faccio dunque appello al governo ed al gestore, con la utile e necessaria mediazione della Regione Abruzzo, perche’ si trovi un tavolo d’intesa, magari nell’ambito del nuovo Pef presentato al Cipe il 22 dicembre.

L’operazione fatta in legge di bilancio per l’anticipo dei 58 milioni per la messa in sicurezza antisismica e’ stata una importante battaglia giusta e vinta. E’ stata necessaria proprio per non far ricadere anche la manutenzione straordinaria antisismica sulle tariffe, producendo cosi’ ulteriori rincari. La messa in sicurezza antisismica infatti non la pagheranno gli utenti dell’autostrada con le tariffe. Tuttavia questi rincari annunciati, oggi appaiono una assurdita’ insopportabile. E che contrasta col lavoro che stiamo facendo per rendere sicure le autostrade d’Abruzzo. I rincari vanno evitati, ridotti al minimo, eliminati per i pendolari che per studio e lavoro utilizzano autostrada dei Parchi, per gli autotrasportatori e per le societa’ di trasporto pubblico. Anche su questa vertenza, massimo sara’ l’impegno”.