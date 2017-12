Incidente al confine col Molise: auto guidata da minore si ribalta nello schianto, tre feriti uno è grave

Teramo. È stato trasferito nel centro di rianimazione di Teramo un giovane di origine albanese, residente a Portocannone, coinvolto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale. Il ventiseienne si trovava su una berlina condotta da un minore del paese. Il diciassettenne si è scontrato con un’altra vettura al km 5 della Sp 40 per poi ribaltarsi. Sul posto, le ambulanze del 118 Molise, i Vigili del Fuoco di Termoli ed i Carabinieri di Campomarino (Campobasso).

I due sono stati condotti al San Timoteo. Il ventiseienne ha riportato lesioni molto gravi ed è stato trasferito in nottata a Teramo dove è sotto controllo medico mentre il minore che era al volante ha riportato ferite lievi. In ospedale anche una donna che conduceva l’altra auto. Per lei solo spavento. In base ai primi riscontri dei militari, il diciassettenne guidava senza aver patente perché mai conseguita. La vettura è stata sottoposta a sequestro.