Autotrasportatore ruba mele, pere e banane rivendendole in Abruzzo a basso costo, scoperto e denunciato

Teramo. Identificato e denunciato un vero ‘furbetto delle pere e delle banane’. Tutto nasce dalla denuncia del titolare di una Cooperativa agricola di Troia (Foggia), il quale informava la Questura dei propri “sospetti” sulla condotta di un autotrasportatore dipendente al quale ‘mancavano’ negli ultimi giorni un consistente quantitativo di frutta (pere, banane e mele), sottratte da carichi destinati a negozi del nord Italia, della cui mancanza lo stesso non riusciva a dare alcuna contezza. L’autotrasportatore in più di un viaggio nel periodo natalizio avrebbe “deviato” sul percorso sud/nord in direzione cittadine del Veneto e della Lombardia, per raggiungere Teramo. I poliziotti dell’ufficio investigativo riuscivano a ricostruire in poco tempo il percorso realmente effettuato dal camion condotto dall’autotrasportatore negli scorsi giorni, avendo conferma della presenza in Teramo proprio poche ore prima della segnalazione ricevuta dal titolare della Cooperativa.

E’ stato così che i poliziotti hanno potuto individuare l’esercente a cui P.D., quarantenne di Tortorteto, aveva scaricato, per un prezzo assai minore rispetto a quello previsto, la frutta “sottratta”. Alla richiesta di documentazione circa la giacenza nel suo negozio della frutta ” segnalata”, S.A., trentenne cittadino extracomunitario, in realtà non riusciva a dare seguito. Sono risultati quindi privi di regolare bolle e fatture 225 kg. di pere (“Angelys”), 360 kg. di banane (“Chiquita”) e 700 kg. di mele (” Fuji”) che l’esercente doveva ammettere essere state pagate all’autotrasportatore “un terzo” del normale prezzo di mercato, cosa che consentiva conseguentemente di vendere al minuto a “prezzo più che concorrenziale”. Gli Agenti della Squadra Mobile, dopo aver sequestrato e restituito la merce illecitamente sottratta alla Cooperativa produttrice, hanno segnalato alla Procura della Repubblica l’autotrasportatore per appropriazione indebita e l’esercente della rivendita di frutta per ricettazione.