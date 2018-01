Ecco la #Superluna del cielo d’Abruzzo: tutti col naso all’insù mentre le foto impazzano sul web

San Salvo. Il 2018 inizia nel segno della Superluna che dà il benvenuto al nuovo anno. Questa sera, 1 gennaio 2018, il nostro satellite, raggiungerà il perigeo, ovvero la minima distanza dalla Terra. E allora tutti col naso all’insù per ammirare lo spettacolo. La Luna apparirà più grande e luminosa del solito. Il picco sarà raggiunto alle 22.56, e poche ore dopo, la Luna entrerà anche la fase piena. Il satellite si troverà esattamente ad una distanza di 356.565 chilometri dalla Terra. E’ chiamata Superluna sia la Luna Piena che la Luna Nuova, quando si verifica a ridosso del perigeo lunare, ovvero con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra.

E in caso di cielo nuvoloso non c’è da disperare. “Questa Superluna è la seconda di una serie di tre consecutive, iniziata con la Luna Piena del 3 dicembre e che si concluderà con quella del 31 gennaio, quando ci sarà anche un’eclissi di luna, purtroppo non visibile dall’Italia”. Anche in alcuni luoghi d’Abruzzo, dove il cielo è sereno o poco nuvoloso, lo spettacolo è assicurato.

Foto di Emilio Santoro, tratte da Noi Costa Dei Trabocchi