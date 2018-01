E’ in Abruzzo la città più bella da visitare in inverno, paesaggi incantevoli che scaldano il cuore

Sulmona. Sulmona e’ la citta’ piu’ bella da visitare in inverno. Lo rivela Skyscanner, il motore di ricerca internazionale tradotto in 23 lingue che vede al primo posto dell’elenco delle citta’ piu’ belle proprio la patria di Ovidio. Un record per l’Abruzzo se si considera che nella classifica figura anche Pescocostanzo, paese gioiello dell’Alto Sangro. Sulmona e’ la citta’ ideale per un weekend invernale romantico, culturale o con gli amici. Fra montagne innevate che fanno da cornice ad un paesaggio incantevole. “Cominciamo il nostro tour da Sulmona, in Abruzzo: patria del celebre poeta latino Ovidio”, scrivono sul loro sito quelli di Skyscanner, “questa e’ una citta’ che vi innamorera’ a prima vista grazie a un centro storico suggestivo, intricato di viuzze e costellato di palazzi storici e di chiese bellissime, fuori e dentro. L’atmosfera invernale vi fara’ scoprire la faccia meno nota della citta’ della Giostra Cavalleresca e della Madonna che scappa: camminare lungo il corso o nella piazza, bellissima, incastonata come una gemma tra le arcate dell’elegante acquedotto medievale, vi scaldera’ il cuore, anche in pieno inverno”.

Con Sulmona vengono consigliate tra le altre Torino, Trento, Madonna di Campiglio, Spoleto, Ascoli Piceno, Aosta, Sutri e appunto Pescocostanzo: con le sue botteghe artigiane attivissime, le sue casette tipiche, gli edifici rinascimentali e barocchi del centro, “questo e’ un posto magico sospeso tra passato e futuro, tra realta’ e fantasia”. “Non e’ solo il sold out del concerto con le prenotazioni provenienti da tutta Italia, e anche da oltre confine”, afferma Anna Berghella componente del Cda della Dmc Terre d’Amore in Abruzzo. “A farci piacere e’ il clima di festa e allegria che si e’ respirato a Capodanno in teatro che ci ha emozionato con un concerto da ricordare. Oggi Skyscanner pone Sulmona al primo posto tra le mete piu’ belle da visitare in inverno. Il lavoro della Dmc, in collaborazione con gli operatori del territorio, continua a dare i suoi frutti. Andiamo avanti cosi'” conclude Anna Berghella.