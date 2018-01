Progetto anti violenza, al Comune di Chieti un finanziamento di 35 mila euro

Chieti. Il Comune di Chieti è stato ammesso ad un finanziamento di circa 35 mila euro da parte del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo nell’ambito del progetto ‘Antigone’ finalizzato al sostegno e all’implementazione delle attività del Centro Antiviolenza Alpha e della Casa Rifugio a indirizzo segreto per donne e minori vittime di violenza. Lo rende noto l’assessore alle Pari Opportunità Emilia De Matteo. “Nel corso dell’ultimo anno il Centro Antiviolenza Alpha ha visto aumentare le richieste d’aiuto e la presa in carico delle donne vittime di violenza – dice la De Matteo – grazie anche all’attività di costante collaborazione con la Rete Istituzionale cittadina, realizzata a seguito della firma del Protocollo istituzionale avvenuta il 30 aprile 2015.

Le richieste di aiuto sono, infatti, aumentate del 40% e, in alcuni casi, provengono anche da fuori regione. Il dato più rilevante è relativo alla violenza psicologica pari al 26%; seguono la violenza fisica (24%) e quella economica (17%) mentre è in progressivo aumento lo stalking (22%). Il 65% di maltrattamenti e abusi avviene per mano del marito, il 31% del compagno mentre il 2% dall’ex marito-partner, il restante 2% avviene per mano di un familiare. Il maltrattante ha, dunque, le chiavi di casa”. Il progetto finanziato si pone diversi obiettivi fra i quali dare continuità e migliorare l’attività di accoglienza e di sostegno delle donne nonché di prevenzione e cura in relazione ai fenomeni di violenza di genere o intra familiare, implementare i percorsi di sostegno psico-sociale alle donne vittime di violenza, promuovere, insieme alle donne, un’autonomia personale e sociale finalizzata alla costruzione di un nuovo progetto di vita affiancate da personale qualificato, diffondere la cultura della non violenza attraverso convegni, seminari e incontri formativi durante l’attuazione del progetto, offrire risposte giuridiche alle problematiche legate al diritto di famiglia

mediante consulenze legali alle donne in situazioni di violenza di genere o intra familiare, prendere in carico donne e minori in situazione di violenza intra-familiare e violenza assistita.