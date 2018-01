Terremoto: in Abruzzo consegnate 128 casette su 238 per 11 comuni

L’Aquila. Sono 2.208 le casette consegnate ad oggi in 29 comuni dell’Italia centrale colpiti dai terremoti del 2006. Lo rende noto il Dipartimento sottolineando che sono in corso i lavori in 81 aree per consegnare le restanti 1.454 Soluzioni abitative d’emergenza che ancora mancano. In particolare, sono 884 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo.

Secondo i dati forniti dalle Regioni, sono state ordinate complessivamente 3.662 Sae: l’Abruzzo ne ha ordinate 238 per undici comuni, il Lazio 826 per sei comuni; l’Umbria 759 per tre comuni e le Marche 1.839 Sae per 28 comuni alle quali, lo scorso 29 novembre, ha aggiunto un ulteriore fabbisogno di 122.