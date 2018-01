Tre nuove caserme dei carabinieri in Abruzzo, presto la pubblicazione dei bandi

abiL’Aquila. Si avvia verso la conclusione l’iter amministrativo per la costruzione di tre nuove caserme dei carabinieri nei Comuni di Loreto Aprutino (Pescara), Manoppello (Pescara) e Giulianova (Teramo). È quanto emerso nel corso di una riunione che si è svolta questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo alla presenza dei sindaci, del generale Michele Sirimarco, comandante della Legione carabinieri Abruzzo, funzionari delle prefetture interessate e dei tecnici comunali. I bandi di gara saranno pubblicati il prossimo 28 febbraio (per Loreto Aprutino) e 14 marzo (per Manopello).

Per la caserma dei Giulianova, invece, il bando è stato inviato alla Centrale Unica di Committenza della provincia di Teramo per la pubblicazione. L’investimento che la Regione Abruzzo ha programmato ammonta a circa 3 milioni 100mila di euro: per la caserma di Giulianova, che dovrà ospitare una Compagnia ed una stazione, ha destinato 1 milione 500mila euro, 900mila euro alla struttura che sorgerà a Manoppello mentre per la nuova caserma di Loreto Aprutino sono stati stanziati 700mila euro. La prossima riunione sul tema è stata fissata a metà febbraio.