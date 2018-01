Speciale Rigopiano, ex prefetto Provolo in verbale: “viabilità non preoccupa particolarmente”

Rigopiano. “La viabilità allo stato non preoccupa particolarmente, anche se il Prefetto ha disposto il fermo di mezzi pesanti in alcune zone per non intralciare i soccorsi”. È quanto comunicato dall’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, tra le 15.40 e le 17.25 del 18 gennaio scorso, mentre l’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) stava per essere travolto da una valanga, durante la riunione del Centro operativo regionale per le Emergenze (Core), convocata dal presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. È

quanto emerge dalla trascrizione contenuta nel verbale della riunione che si tenne nel Palazzo della Provincia di Pescara.

“Il Prefetto di Pescara comunica molte criticità a Montebello (Pescara) – si legge nel documento – i Carabinieri e i Vigili del Fuoco stanno intervenendo e la Provincia sta coordinando gli interventi”. Il verbale prosegue con la segnalazione di “difficoltà per raggiungere le case isolate” e della situazione più critica legata alla “mancanza di energia elettrica”, per poi concludersi con un riferimento ai “problemi che sicuramente ci saranno per il fiume Pescara e per Spoltore (Pescara)”.