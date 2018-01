Grande attesa per “Lillo & Greg – Best of”, tutto esaurito per le due repliche dello spettacolo

L’Aquila. Sold Out per le due repliche di Lillo e Greg, il “Best of” previsto per la Stagione Teatrale Aquilana del Teatro Stabile d’Abruzzo al Ridotto del Teatro Comunale giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. C’è grande attesa a L’Aquila per il frizzante “varietà”, prodotto da Cuore Comico 99 che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Lo straordinario duo, definito di volta in volta di comici, attori, autori, fumettisti, musicisti, registi, umoristi, si conobbe sul lavoro, presso la casa editrice ACME di Roma, per la quale entrambi lavoravano come autori di fumetti comici (Zio Tibia, di Pasquale Petrolo e Michelangelo La Neve, e Sergio o I Sottotitolati di Claudio Gregori). Quando nel 1991 la casa editrice fallisce, i due decidono di proseguire la loro opera creativa in una dimensione tutta nuova, dando vita al gruppo musicale rock demenziale chiamato “Latte & i Suoi Derivati”, da lì tanta strada sempre lastricata di applausi e affetto del pubblico.

“Best of” è una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da musica, sketch, poesie, trailer e momenti di divertimento puro che attingono nello sfavillante, arguto e irresistibile repertorio diventato oramai un cult dei nostri anni