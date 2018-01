L’azienda lattiero casearia Del Giudice su Il Sole 24 Ore per competizione ed innovazione

L’Aquila. L’azienda lattiero-casearia Del Giudice, una delle realtà molisane in Italia protagoniste in competitività ed innovazione, è approdata su Il Sole 24 Ore. L’impresa, fondata nel 1898 da Nicola Del Giudice e alimentata dalla passione per la produzione di latte fresco dai tre fratelli Ferdinando, Nicola e Vittorio Del Giudice, è tra le realtà italiane che hanno saputo coniugare tradizione familiare, innovazione, territorio e ambiente.Con “qualità senza compromessi” è arrivata a contare 77 collaboratori, 120 agenti sul territorio, 10 Centri Fresco in Abruzzo, Campania, Molise e Puglia e lo stabilimento produttivo di Termoli.

Lavora 50 mila litri di latte al giorno proposto in 6 tipologie diverse.“Serve restare al passo con le richieste della clientela – dice Erika Del Giudice, Responsabile Marketing e vice Presidente del Gruppo Alimentare di Assolatte – sappiamo che gli acquirenti si informano. La capacità di dare giuste riposte in tempi rapidi ci consentirà di essere competitivi anche in futuro”.