La pizzetta tonda “Trieste” sbarca all’Aquila, prossima apertura in pieno centro storico

La mitica pizzetta nasce dal genio di Gabriele Ciferni sul lungomare di Pescara alla fine degli anni Cinquanta. Friabile sui bordi e soffice all'interno grazie alla cottura nel padellino è oggi sfornata da Riccardo, il figlio di Gabriele, e sua moglie Laila, fautori del progetto di espansione che ha portato "la pizzetta di Trieste" a valicare i confini italiani, alla volta Londra e Madrid. Prossime aperture sono previste negli Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d'America, Giappone e Australia. L'Aquila. La famosa pizzeria "Trieste" di Pescara sbarca anche nel capoluogo. La pizzetta tonda made in Abruzzo, famosa in Italia e all'estero, aprirà i battenti anche in pieno centro storico all'Aquila, lungo corso Federico II. Come riportata Abruzzoweb a dar vita al locale aquilano sarà una 'squadra' di imprenditori e professionisti del posto.

L’impasto è sempre lo stesso, secondo ricetta di famiglia, senza l’aggiunta di grassi animali. I condimenti quelli della tradizione che continuano a richiamare schiere di affezionati clienti, che affollano il bancone dello stabilimento a ogni ora: c’è la classica margherita, condita con salsa di pomodoro Triveri (dalle piantagioni di Vasto) e latticini locali (come il fiordilatte vaccino Reginella d’Abruzzo), la pizza farcita con alici del Cantabrico e broccoli, quella con salsiccia naturale prodotta dalla macelleria di Delio Ginestra a Villa Celiera, ancora una volta in Abruzzo, la carciofini e pecorino, la provola e speck e chi più ne ha, più ne metta, sempre all’insegna della tracciabilità dei prodotti. Agli amanti dei sapori semplici è dedicata la pizzetta olio, sale e origano, che esalta il gusto di un impasto a lievitazione naturale realizzato con farine italiane selezionate. Un must della ristorazione veloce che ha saputo conquistare la piazza pescarese, moltiplicandosi in più punti vendita concessi in franchising. Poi, l’ultima generazione della famiglia Ciferni ha deciso di tentare la via dell’estero, coniando un nuovo marchio per conquistare i mercati internazionali: Tonda, fiera di essere italiana.