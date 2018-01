L’Aquila. La Cnn celebra l’Abruzzo come “nuova meta turistica popolare (hot) dell’Italia”. In un servizio pubblicato sul suo sito in cui elenca 10 motivi per visitare la regione adriatica, il network americano sottolinea che “l’Abruzzo ha sempre attirato visitatori grazie alla sua invidiabile stagione sciistica, ma erano per lo piu’ europei”. “Ora la regione, lontanissima dall’Italia moderna, potrebbe essere sull’orlo di un boom del turismo internazionale”, spiega la Cnn. “I turisti sono sempre piu’ alla ricerca di destinazioni regionali meno note”, sottolinea l’emittente, “e l’Abruzzo ha tutto: i laghi, la costa adriatica, i parchi nazionali, le imponenti catene montuose, i siti patrimonio dell’Unesco, alcune delle piu’ belle citta’ medievali del Paese e una cucina eclettica e varia che cambia dalla spiaggia alla montagna”.

Nel servizio si spiega che gli operatori turistici stanno lavorando duramente per valorizzare la regione. “L’Abruzzo ti sorprende”, ha spiegato Katy Gorman che gestisce il progetto Welcome to Sulmona, l’unica guida inglese del suo genere nella zona, “rappresenta cio’ che la maggior parte della gente si aspetta da un’esperienza di vacanza italiana ma semplicemente non riesce a trovare nelle destinazioni piu’ conosciute. Senza folla, facile accesso da Roma e dal suo aeroporto di Pescara (collegato con le principali citta’ italiane, britanniche ed europee), l’Abruzzo ha qualcosa per tutti, dal viaggiatore del cibo e del vino (e non aspettarti di pagare quello che pagheresti nelle grandi citta’), a quello dell’avventura e al viaggiatore sportivo”.