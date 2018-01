Meteo Abruzzo 26 gennaio-1 febbraio: tempo discreto con possibilità di deboli fenomeni, clima non freddo

Il mese di Gennaio, si appresta a finire anche quest’anno e tirando le somme, notiamo che in qualità di inverno è stato pressochè assente sulla nostra regione. La ventilazione spesso è sempre proveniente dai quadranti occidentali o meglio sud-occidentali, quando qualche refolo da est, riesce a raggiungerci, teniamo conto che il freddo, o meglio il gelo sulla Russia e parliamo del settore Europeo, praticamente è assente.

Certo le correnti impetuose da ovest, con i venti fortissimi che hanno spazzato il nord-Europa, hanno dato un grande K.O. , alla formazione dell’anticiclone Russo-Scandinavo o addirittura Siberiano. E per farla breve, nei prossimi giorni in cui rientreranno anche i famigerati giorni della merla, notoriamente definiti come i più freddi d’inverno, di condizioni invernali nel vero senso della parola, non se ne vede traccia. Intanto oggi, Venerdì 26 Gennaio, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, mentre delle formazioni alte e stratificate saranno presenti nelle ore pomeridiane. Qualche addensamento sui settori occidentali. Venti da sud-ovest, temperature pressochè stazionarie ( tra 4 e 5°c ad 850 hpa). Domani Sabato, cielo sempre con delle nubi alte e stratificate e con nessun addensamento a seguire, come neanche a delle precipitazioni. Venti in genere dai quadranti orientali, deboli, temperature in lieve salita. Domenica, campo anticiclonico in rinforzo, con cielo poco nuvoloso ovunque e temperature in lieve aumento. Venti dai quadranti orientali. Lunedì,tempo decisamente buono, con cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento ancora. Venti deboli da ovest. Martedì, ancora condizioni di tempo buono ovunque con cielo poco nuvoloso, venti da nord-ovest, temperature stazionarie. Mercoledì, la depressione nord-atlantica, tenderà a portarsi più giù di latitudine, con dei venti che si rinforzeranno nel corso della giornata da nord-ovest. Temperature stazionarie, possibile foehn lungo le aree costiere, cielo poco nuvoloso. Infine la giornata di Giovedì, 1 Febbraio, che appare al momento con la possibilità della formazione di un minimo depressionario sul centro-nord Italiano, la quale potrà apportare dei fenomeni sulla parte occidentale della nostra regione in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS