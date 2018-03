Visita del prefetto al comando provinciale e al reparto operativo aeronavale di Pescara

Pescara. Nella mattinata odierna il prefetto della provincia, S.E. D.ssa Gerardina Basilicata, ha inteso rendere visita alla guardia di finanza pescarese. L’autorità di governo è stata accolta presso la caserma “Angelini”, sede del comando provinciale di Pescara, dal comandante provinciale, Col. t. SFP Vincenzo Grisorio, e dal comandante del reparto operativo aeronavale di Pescara, Ten. Col. Luca Tossini, reparto specialistico operante in territorio regionale. All’incontro hanno partecipato gli ufficiali, tutti i comandanti di reparto ed una rappresentanza del personale in servizio presso i reparti della provincia.

Nel corso del medesimo, al prefetto è stata illustrata l’organizzazione territoriale e logistica dei reparti, nonché le caratteristiche socio economiche della circoscrizione che, di conseguenza, orientano maggiormente le strategie dell’attività operativa del corpo in provincia. Attività che, ormai, attrae una serie poliedrica di obiettivi trasversali, che vanno dalla tutela delle entrate, alla tutela della spesa pubblica, al contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei traffici illeciti – anche via mare – e, ancor più, di ogni fenomeno di criminalità finanziaria e d’infiltrazione nel tessuto dell’economia sana. Settori operativi cui si affiancano, però, gli importanti servizi svolti proprio sotto il coordinamento della Prefettura, che vedono la guardia di finanza impegnata, tra l’altro, nei servizi di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla vigilanza e protezione degli obiettivi sensibili e alla partecipazione a interventi di protezione civile. A seguire il prefetto ha visitato la sala operativa provinciale, peculiare e unica nella regione poiché assomma le funzioni di comando, controllo e coordinamento sia del dispositivo delle pattuglie terrestri che del dispositivo aeronavale di stanza a Pescara, assicurandone la sinergica operatività. Infine, l’autorità ha visitato anche la nuova caserma “Ermando Parete” inaugurata nel 2017 e che oggi consente al corpo l’allocazione di tutti i reparti della provincia, in immobili demaniali, affrancandosi del tutto dal sostenimento di onerosi canoni di locazioni private, con un importante risparmio di risorse pubbliche. Al termine ha espresso parole di apprezzamento per le molteplici attività svolte dai finanzieri e anche per il contributo nei servizi di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il cui coordinamento è rimesso proprio alla sua funzione e responsabilità di autorità provinciale. Parimenti, il comandante provinciale ha ringraziato il prefetto per l’onore che, con la sua visita, ha suscitato in tutti gli appartenenti, assicurando la più incondizionata disponibilità istituzionale all’ufficio di Prefettura e il massimo impegno delle fiamme gialle pescaresi nel fornire il proprio contributo specialistico per l’affermazione della legalità economico-finanziaria e quello concorsuale a favore della sicurezza pubblica.