Selezionati gli otto finalisti abruzzesi che parteciperanno al prestigioso concorso olivicolo Ettore Olivario

Teramo. Sono otto gli oli abruzzesi finalisti dell’Ercole Olivario, il prestigioso concorso nazionale dedicato alle eccellenze olivicole italiane. Il concorso è indetto dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio che quest’anno ha coinvolto complessivamente diciassette regioni del Belpaese (in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e con il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità nazionale). Selezionati tra 237 etichette in gara, nello specifico anche da altre regioni quali la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, il Trentino, l’Umbria e il Veneto, gli oli si contenderanno i premi dell’edizione 2018 che saranno assegnati sabato 7 aprile a Perugia, nel corso della cerimonia finale nell’aula magna dell’Università per Stranieri. Saranno premiati i prodotti che avranno raggiunto i primi due posti nelle graduatorie finali delle due categorie in gara (dop/igp e extravergine), per le tipologie fruttato leggero, medio e intenso. Accanto agli “oscar” dell’olio italiano, spazio inoltre ai 4 premi speciali previsti dal concorso: “Amphora Olearia”, per la migliore confezione; “Lekythos”, alla personalità che si impegna nella diffusione della conoscenza dell’olio di qualità italiana in Italia e all’estero; “Menzione Speciale Olio Extravergine Biologico”, al prodotto, certificato biologico a norma di legge, che ottiene il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti; “Il Coraggio di fare Nuove Imprese Agricole”, riservato alle aziende finaliste avviate nell’ultimo quinquennio. “Dopo le consuete selezioni regionali”, spiega il presidente del Comitato di coordinamento del concorso e presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni, “siamo arrivati a questa rosa di candidati, che dal 3 al 6 aprile saranno giudicati dai nostri diciassette assaggiatori, guidati dal capo panel Angela Canale. A loro spetterà il compito di scegliere i migliori oli extravergine di oliva d’Italia per l’edizione, la numero 26, dell’Ercole Olivario, che come ogni anno fornisce una preziosa panoramica sulla grande biodiversità che caratterizza il nostro comparto con un duplice obiettivo. Da una parte intendiamo infatti valorizzare le tante eccellenze presenti sul territorio da Nord a Sud, mappando la geografia dell’olio di qualità italiana, dall’altra vogliamo supportare le nostre aziende oltreconfine proprio per dare ulteriore slancio al settore, che torna a crescere sul fronte della produzione ma non sull’export. Siamo consapevoli che servono azioni specifiche in grado di rafforzare i canali commerciali esistenti e, allo stesso tempo, di crearne di nuovi. In tal senso, si inserisce la collaborazione con l’Ice, grazie alla quale quest’anno porteremo quattro giornalisti e blogger russi a Perugia per la cerimonia di premiazione e avvieremo importanti iniziative di promozione in Russia per gli oli del concorso, a partire dal 7 giugno a Mosca”. I vincitori della XXVI edizione dell’Ercole Olivario saranno inoltre presenti nel Sol di Verona dal 15 al 18 aprile. L’elenco degli oli finalisti dell’Abruzzo: per la classificazione extravergine, i marchi Oliomaniabio (azienda agricola Marina Palusci), Frantoio Hermes (frantoio oleario Claudio Di Mercurio), Forcella (società agricola Forcella), Sandro Di Giacomo (azienda agricola Di Giacomo Sandro). Per la classificazione dop Colline Teatine il marchio Trappeto di Caprafico (azienda agricola Tommaso Masciantonio). Per la classificazione dop Pretuziano delle Colline Teramane il marchio Persiani (società agricola Persiani sas). Per la classificazione dop Pretuziano delle Colline Teramane il marchio Nètare (azienda agricola De Antoniis Adele). Per la classificcazione dop Aprutino Pescarese il marchio Sandro Di Giacomo (azienda agricola Di Giacomo Sandro). Il Premio è promosso da: Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Con la partecipazione di: Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Unioncamere Umbria, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, Camera di Commercio del Molise, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Associazione Mirabilia. Con il supporto di: Sistema camerale nazionale; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (It); associazioni dei produttori olivicoli e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano. L’Ercole Olivario è rivolto a olivicoltori produttori di olio in proprio, ai frantoi le cui olive provengano dal territorio in cui è sita la struttura, a consorzi, cooperative, reti di impresa e a soggetti sottoposti al sistema dei controlli, detentori, nella relativa zona d’origine, di prodotto pronto per l’immissione al consumo, con certificazione a denominazione d’origine. (M.D.P.)