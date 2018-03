Il libro per il weekend, “angeli e demoni” di Dan Brown

Lettori del weekend, il libro consigliato per questo fine settimana è “angeli e demoni” di Dan Brown. Primo della serie che vede protagonista lo studioso americano Robert Langdon, questo thriller è ambientato nella città eterna, Roma. L’avventura dello studioso di simbologia inizia al CERN di Ginevra per concludersi a Roma, o meglio a città del vaticano dove scienza e religione si incontreranno in maniera inaspettata.

L’avventura inizia con il crudele assassinio del professor Leonardo Vetra, padre di un’invenzione scientifica che potrebbe cambiare le sorti del pianeta, sarà compito del professor Landgon, impedire che venga usata in maniera distruttiva. Dan Brown, sfruttando l’infinita storia che si cela nella nostra capitale, è riuscito a intrecciare una trama ricca di suspance e di emozione. Dopo aver letto il libro vi invito ad andare a Roma e fare tutto il percorso che viene narrato nel romanzo, sono vicende di fantasia ma i luoghi esistono realmente, probabilmente allenando un po’ il vostro occhio riuscirete anche voi a scoprire i particolari che permettono al protagonista di risolvere questo nuovo caso. Francesca Salvati