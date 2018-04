Internazionali di tennis, a Francavilla nomi eccellenti dall’Italia e dal mondo

Francavilla al mare. La cosiddetta entry list del Challenger di Francavilla al Mare è ancora una volta sorprendente, in positivo. Diamo subito un primo segnale, tanto per far comprendere meglio: facendo un raffronto con altri tornei contemporanei agli Internazionali d’Abruzzo, notiamo che presentano un cut off di livello inferiore nonostante possano godere di un montepremi maggiore. E allora, ecco che ad esempio, Anning in Cina ha un cut off al numero 271 del ranking mondiale; Leon in Messico a 294, Tallahassee in Florida (USA) a 234. Francavilla a 242. C’è soddisfazione per la Mef Tennis Events del manager Marcello Marchesini, già protagonista da oltre dieci anni nel circuito professionistico mondiale come organizzatore di Challenger. La macchina organizzativa è in movimento da mesi. Ma adesso siamo arrivati all’attesissimo appuntamento, che conferma come l’Abruzzo dello sport abbia in cima ai suoi desideri… il tennis. Stanno per tornare infatti gli Internazionali d’Abruzzo, seconda edizione, ancora una volta ospitati dai campi in terra rossa del CT “Sporting Club” di Francavilla al mare.

Lo scorso anno si impose il portoghese Pedro Sousa su Alessandro Giannessi, ma ciò che fece più impressione fu l’enorme afflusso di pubblico in ogni giorno di gare, non solo nelle fasi finali. Ed è per questo motivo che gli organizzatori di Mef Tennis Events stanno concretizzando una serie di eventi collaterali tali da rendere vivibile l’evento 24 ore su 24 o giù di lì. I nomi dei partecipanti all’edizione del 2018 sono un vero regalo per gli intenditori e saranno presentati al meglio nel corso della conferenza stampa. Spicca senza dubbio il portoghese vincitore nella passata edizione. Allo stato attuale Sousa è numero 117 della classifica Atp, mentre l’altro portoghese Gastao Elias ha oggi la classifica migliore tra tutti (numero 106). Però è chiaro che molte attenzioni sono rivolte all’emergente tennista italiano Stefano Travaglia, che mira certamente ad abbattere il muro della centesima posizione del ranking. Travaglia è “quasi” abruzzese, è diventato una star del circuito anche per aver avuto il merito di sconfiggere pochi mesi fa nientemeno che Fabio Fognini, ma più in generale per aver palesato una crescita incredibile da un paio di anni a questa parte. Impossibile non citare Simone Bolelli, ex numero 36 della classifica Atp, che lo scorso anno non riuscì a imporsi a Francavilla. Non sarebbe giusto esporsi oltre, perché le sorprese sono dietro l’angolo, considerando la qualità della entry list comunicata. In ogni caso sarà bene attendere anche le wild card: gli organizzatori hanno in serbo nomi eccellenti che potrebbero far saltare ogni aspettativa della vigilia.