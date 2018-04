Acque del fiume Aterno positive alla salmonella: vietato abbeverare animali, pesca e irrigazione

Raiano. Allarme per l’Aterno inquinato, proprio nel tratto che attraversa il territorio del comune di Raiano. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha accertato infatti che le acque del fiume sono positive ai bacilli della salmonella. Immediatamente il sindaco di Raiano, Marco Moca, ha emesso l’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua del fiume per irrigare i campi e per abbeverare il bestiame.

Così come divieto è fatto al momento per la pesca. Del caso sono stati informati l’unità Igiene, epidemiologia e sanità pubblica della Asl L’Aquila-Sulmona-Avezzano, la Regione, la Provincia dell’Aquila, i carabinieri forestali di Raiano e Secinaro. In passato casi analoghi di salmonella sono stati rilevati per le acque del fiume Aterno, tanto da provocare anche un’abbondante morìa di pesci.