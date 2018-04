Ammodernare e potenziare la nostra flotta dei bus, la Regione stanzia 38 milioni di euro

Pescara. Il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha tenuto, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, un tavolo di lavoro per l’attivazione delle procedure di gara finalizzate al rinnovo del materiale rotabile per un importo complessivo di 38 milioni di euro. In occasione della riunione, alla presenza dei vertici di Tua e dei dirigenti del Dipartimento trasporti della Regione Abruzzo, è stato illustrato il primo intervento che vede l’acquisto di 35 nuovi autobus – un terzo sarà elettrico – a favore dei quattro Comuni capoluogo abruzzesi in base alla Strategia urbana sostenibile (Sus).

“L’obiettivo di questo intervento – ha osservato il presidente Luciano D’Alfonso – è di ammodernare e potenziare la nostra flotta dei bus, e di valorizzare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale”. La Regione Abruzzo, in questa procedura, si servirà del supporto delle competenze tecniche di Tua, la società di trasporto unico abruzzese, per la redazione e la predisposizione dei capitolati d’appalto. Questa azione si colloca all’interno di una più ampia strategia di investimento mirata al rinnovo del parco mezzi, che vede lo stanziamento complessivo di circa 120 milioni di euro di risorse, di cui 10 milioni previsti nel Masterplan Abruzzo.