E’ scomparso Walter Tortoreto intellettuale e studioso, il cordoglio del sindaco dell’Aquila

L’Aquila. “La notizia della scomparsa di Walter Tortoreto lascia in tutti noi un vuoto profondo”. Sono le parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. “Il professor Tortoreto – ha ricordato in una nota il primo cittadino – è stato un intellettuale e uno studioso appassionato e illuminato. Straordinario il suo contributo alle principali Istituzioni culturali della città, dal Teatro stabile d’Abruzzo, fin dalla sua fondazione, all’Istituzione sinfonica abruzzese, alla Società dei Concerti ‘Barattelli’. Insigne è stato il suo magistero quale docente presso il nostro Ateneo, dove ha ricoperto la cattedra di ‘Storia della Musica’, e, come tale, ha formato generazioni di studenti, educandoli all’amore per l’arte e per la conoscenza.

Al capoluogo d’Abruzzo Walter Tortoreto ha dato molto – ha concluso Biondi – in termini di crescita intellettuale e di affermazione culturale, e, per questa ragione, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Restano il suo lascito e il suo esempio. Alla

famiglia le condoglianze più sentite da parte mia e della Municipalità tutta”.