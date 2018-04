Da Rocca Calascio a Santo Stefano di Sessanio, alla scoperta dell’Abruzzo in un video

L’ Abruzzo è sicuramente una delle regioni più belle d’Italia in cui si possono vivere delle esperienze bellissime tra L’ Abruzzo è sicuramente una delle regioni più belle d’Italia in cui si possono vivere delle esperienze bellissime tra

paesaggi mozzafiato e specialità enogastronomiche favolose. Ecco perciò un vero e proprio tour alla scoperta dell’Abruzzo tutto in un video, realizzato da Dante Castellano, noto blogger abruzzese. Nella provincia de L’Aquila c’è una meravigliosa località come Campo Imperatore dove è possibile gustare una delle prelibatezze gastronomiche abruzzesi: i celeberrimi arrosticini. Sarà molto semplice raggiungere Campo Imperatore dato che basta atterrare all’aeroporto di Pescara per poi spostarsi con un’auto prenotata attraverso TiNoleggio.it. Ci vogliono circa due ore e in questo tempo è possibile immergersi in tutta la bellezza delle montagne e dei paesaggi naturali dell’Abruzzo. In ogni stagione dell’anno il paesaggio è meraviglioso e permette di vivere la natura incontaminata di questa zona. Qui è possibile assaggiare degli arrosticini di carne di pecora che fanno parte della

tradizione culinaria dell’Abruzzo. Oltre a dover considerare che Campo Imperatore permette di vedere una serie di punti turistici molto importanti: Rocca Calascio è un esempio, divenuto simbolo della regione. Senza dimenticare

che l’importanza di questo castello è legata anche al suo utilizzo come set cinematografico per alcuni film.

Sempre restando nella provincia de L’Aquila, vale la pena parlare di un paese che è un borgo dove i segni del tempo sono praticamente nulli. Ad appena 10 chilometri da Rocca Calascio si trova Santo Stefano di Sessanio, un paesino molto caratteristico. Esso è tra quelli più belli d’Italia anche perché ricorda molto i paesaggi di antichi

racconti.

Un posto dove molti turisti decidono di soggiornare è l’albergo Sextantio che si ispira molto allo

stile medievale. Questa struttura ha infatti mantenuto le principali caratteristiche di quell’epoca ed è arredata con dei pezzi di artigianato molto particolari. Una tappa presso questo albergo è necessaria soprattutto per chi ha voglia di vivere completamente la storia e le caratteristiche di un territorio. Si può dormire su letti in paglia, posare i capi di abbigliamento all’interno dei bauli o anche godere solo della luce naturale o di quella ottenuta

mediante candele. Un ritorno al passato molto suggestivo e che rende Santo Stefano di Sessanio un posto molto ambito dai turisti. C’è anche un ristorante dove poter mangiare pietanze che fanno riferimento alla tradizione gastronomica abruzzese: questo si chiama Cantinone ed appartiene all’albergo stesso. Un altro borgo che si può visitare per un tour dell’Abruzzo che sia letteralmente spettacolare è Scanno. Si può raggiungere percorrendo la strada panoramica delle Gole del Sagittario che garantisce la possibilità di ammirare paesaggi immersi nel verde e che affacciano a strapiombo sulle valli sottostanti. Si potrà percorrere questa strada panoramica in qualsiasi momento e vedendo scene da cartolina. A Scanno si possono ammirare gli splendidi vestiti tipici della tradizione abruzzese o anche assaggiare meravigliosi dolci che si attengono alle storiche ricette. Basti pensare al delizioso