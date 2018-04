NoTaxDay: oggi la grande mobilitazione per L’Aquila, in migliaia per dire no a 7mila cartelle esattoriali

L’Aquila. L’Aquila e il suo territorio si mobilitano per dire no alla restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 richiesta dalla Commissione Europea che considera le somme aiuti di Stato: sono attese migliaia di persone oggi nel capoluogo d’Abruzzo alla manifestazione di protesta promossa da Regione e Comune cui hanno aderito forze sociali, produttive,

amministratori, parlamentari. Prevista anche la partecipazione del leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Secondo quanto si è appreso, sono circa 350 le imprese e le partite Iva a cui sono state notificate cartelle esattoriali per complessivi oltre 100 milioni di euro a cui vanno aggiunte sanzioni e interessi. Oggi scenderanno in piazza anche tanti cittadini e studenti che hanno avvertito, a nove anni dal terremoto del 6 aprile 2009, il momento decisivo per un territorio che cerca il rilancio tra difficoltà e ritardi. Unanime, da questo punto di vista, la considerazione che il pagamento delle tasse sospese causerebbe il fallimento di molte imprese e la perdita di centinaia di posti di lavoro. Sono annunciate bandiere e striscioni neroverdi, i colori della città. La comunità ha confermato la mobilitazione nonostante la proroga di 120 giorni dell’efficacia delle cartelle esattoriali stabilita con un provvedimento dal Governo uscente. E’ stata confermata anche la opposizione al Tar contro la nomina del commissario incaricato del recupero delle somme nominato dalla Presidenza del Consiglio che si discuterà il prossimo 18 aprile.

Abbiamo ricevuto adesioni da ogni parte e da ogni categoria, speriamo di essere in migliaia – spiega Ettore Barattelli, presidente dell’associazone costruttri della provincia dell’aquila, una delle categorie piu” esposte -. E’ una occasione per far risentire forte la voce dell’aquila in un periodo particolare della storia della citta’ che a nove anni dal sisma si trova a meta’ della ricostruzione. E’ importante

che la citta’ si faccia ascoltare su temi, a partire da quello della restituzione delle tasse sospese, per i quali si regisra un sentire comune. Vogliamo in particolare la quesione sia risolta definitivamente”. Il corteo partirà alle 10:30 dalla Fontana luminosa e si snodera’ per le vie del centro storico, lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla Villa comunale dove sarà allestita una postazione da cui i rappresentanti delle Istituzioni terranno i loro interventi. Per consentire l’afflusso dei manifestanti l’Azienda comunale di trasporti metterà a disposizione, dalle 9 e 30, navette gratuite che partiranno, con cadenza ogni quindici minuti,

dal parcheggio di Collemaggio. In occasione della giornata di mobilitazione, il traffico veicolare sarà interdetto nella zona della Fontana luminosa dalle ore 8 alle 12:30 e, temporaneamente, nelle aree interessate dal passaggio del corteo, ovvero corso Vittorio Emanuele, Corso Federico II e viale Crispi.