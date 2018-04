Sistema srl, partite oggi lettere di licenziamento. I lavoratori chiedono incontro con forze politiche e sindacali

Chieti. Sono ufficialmente partite oggi le lettere di licenziamento collettivo nei confronti dei dipendenti della società Sistema srl. “Nell’assemblea dei soci che si è svolta lo scorso 17 aprile non è emerso nulla circa il futuro dei 46 lavoratori, se non la procedura di licenziamento collettivo”, affermano i dipendenti della Sistema, i quali, consci della gravità della situazione, invitano le forze politiche e sindacali, il governatore della Regione Abruzzo D’Alfonso, il presidente di Tua e il commissario liquidatore della società, “a valutare ogni possibile azione atta a scongiurare i licenziamenti”.

A tal proposito i dipendenti rinnovano la “richiesta di un incontro immediato, e comunque entro il prossimo 25 aprile, già richiesto lo scorso 29 marzo, senza avere nessuna risposta. Se ciò non avverrà, i lavoratori si riuniranno in assemblea per deliberare tutte le forme di lotte da mettere in campo”.