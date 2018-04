“Finanziamenti illeciti aeroporto d’Abruzzo”, Balducci a Di Pangrazio: forse l’onorevole Aiuto ha offeso il Consiglio regionale

Pescara. “Apprendo che l’eurodeputata al Parlamento Europeo, Daniela Aiuto, si ritiene offesa dalle parole del presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso. Sono invece io a chiedere da questa sede al presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, se non ritiene di ravvisare un’offesa all’Aula e una lesione delle prerogative e della dignità dei consiglieri nell’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Aiuto il 27 gennaio 2016, allorché la deputata europea del M5S scrisse nell’oggetto ‘Finanziamenti illeciti all’aeroporto d’Abruzzo’, configurando in tal modo l’avvenuta commissione di un reato da parte del Consiglio regionale d’Abruzzo che aveva approvato quel provvedimento legislativo”.

Così, in una nota, il Vice Capogruppo PD alla Regione Alberto Balducci. “Infatti – come spiega il dizionario Treccani -illecito vuol dire ‘atto contrario alle norme del diritto’. Se riferito ad un provvedimento varato da un consesso elettivo, tale aggettivo implica un grave vulnus alla reputazione di chi lo ha assunto. Giova ricordare che quella denuncia – veicolata anche a mezzo stampa – ha determinato l’archiviazione dalla magistratura italiana e non diede luogo ad alcuna conseguenza da parte della Commissione Europea” conclude Balducci