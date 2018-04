“Adotta un Bosco” il progetto di Ambiente e/è Vita e Rustichella d’Abruzzo

P ianella. Lunedì 23 Aprile alle ore 10.30 nella Sala del Caffè Letterario, Via delle Caserme, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Adotta un bosco- Sostieni la Sostenibilità ”: il progetto , nato dalla sinergia fra l’azienda Rustichella d’Abruzzo e l’Associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus, mira a promuovere la riqualificazione delle aree verdi dell’Abruzzo percorse da eventi pirologici ed porre in essere campagne di comunicazione ed educazione ambientale al fine di sensibilizzare le comunità e gli alunni delle scuole ad una maggiore responsabilità in ordine alle tematiche ambientali ed al patrimonio naturalistico della Nostra Regione.

“Attraverso la partecipazione all’iniziativa promossa da Ambiente e/è Vita Abruzzo ”- ha dichiarato la titolare RdA Maria Stefania Peduzzi- “ Rustichella d’Abruzzo desidera contribuire alla tutela delle biodiversità e del grande patrimonio naturale della Regione e di sostanziare la propria adesione con atti concreti di sostegno”.

“ A tale fine- ha continuato la Titolare RdA Maria Stefania Peduzzi-“ Rustichella ha realizzato un kit esclusivo comprensivo di sole specialità artigianali che raccontano dell’Abruzzo nel mondo: 1kg di Pasta Artigianale PrimoGrano realizzata con 100% grano abruzzese; 1 le Mistichelle Sacchetto di 7 erbe, tra le quali la tipica Santoreggia, coltivate in Abruzzo; 1 Grembiule da cucina in puro cotone 100% con un soggetto della fauna abruzzese, 1 ricettario. Vale la pena specificare che la pasta contenuta nel kit è il formato tipico legato alla tradizione abruzzese del piatto delle Virtù e dal quale prende il nome.”La vendita del kit sarà a sostegno della rinaturalizzazione degli spazi verdi del nostro territorio.”

“ La collaborazione con Rustichella D’Abruzzo- hanno dichiarato il Segretario Regionale di Ambiente e/è Vita”Abruzzo Onlus Patrizio Schiazza e la Coordinatrice della Segreteria Scientifica dell’Associazione Silvia di Paolo- “ rappresenta, oltre che per il valore di una fattiva sinergia operativa con una delle principali Aziende della Ns Regione per qualità e per sensibilità ambientale, anche la dimostrazione di come sia possibile Fare per Salvaguardare e Salvaguardare per Fare. La programmazione e le attività contenute nel progetto costituiscono , infatti, una prima e vera piattaforma di integrazione fra mondo produttivo ed associazioni ambientalista volta alla promozione della sostenibilità ambientale ed alla riqualificazione del Ns Abruzzo anche attraverso processi educativi”.

Nel corso della conferenza stampa sarà spiegata l’evoluzione del progetto con una serie di eventi. Il primo appuntamento “Scuola nel bosco” è previsto per il 28 aprile ore 10 nella Sala degli Zoccolanti, a Raiano. Durante il convegno, che vedrà la partecipazione della titolare Rustichella d’Abruzzo Maria Stefania Peduzzi, l’Amministratore Delegato RdA Giancarlo D’Annibale, Marco Stanziale (Ricerca e Sviluppo RdA), porteranno i saluti il Sindaco di Raiano Marco Moca, il Dirigente scolastico, Renzina Ciocca, il Presidente BCC Pratola Peligna, Maria Assunta Rossi. Interverranno per “Scuola nel bosco” la Dott.ssa Silvia di Paolo (Direzione Scientifica “Ambiente e/è Vita” Abruzzo), Dott.ssa Maja Antonietti (Università di Modena e Reggio Emilia), Dott.ssa Michela Schenetti (Università di Bologna), Dott.ssa Jessica Ferretti (Asilo nel bosco di Ostia), Prof. Ada D’Alessandro ( ’Ufficio Scolastico Regionale).

Al termine del convegno seguirà una degustazione delle “Virtù” PrimoGrano Rustichella d’Abruzzo, realizzate dallo Chef Cristian Di Tillio de Il Ritrovo d’Abruzzo.