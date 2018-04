L’Emilia-Romagna costruirà la nuova scuola primaria e dell’infanzia per i bimbi di Crognaleto

Crognaleto.Una nuova scuola primaria e dell’infanzia a Crognaleto, nel Teramano, al posto del vecchio edificio danneggiato dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2016. La struttura – dedicata a San Giovanni Battista de la Salle e di cui oggi è stata posata la prima pietra – sarà realizzata dalla Regione Emilia-Romagna, con un finanziamento previsto di 850.000 euro attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. In particolare, si legge in una nota della Regione, il Servizio Area

Romagna ha seguito la progettazione e l’affidamento dell’opera tramite gara e nei prossimi mesi curerà l’esecuzione dei lavori e la gestione amministrativa e contabile.

La scuola, osserva nella nota l’assessore regionale alla difesa del Suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo, “sarà inaugurata il primo settembre. È il frutto delle grandi professionalità tecniche su cui può contare la nostra Regione e rinsalda il legame disolidarietà che unisce Emilia-Romagna e Abruzzo: un’amicizia, quella tra i nostri territori – conclude – già consolidata per il grande supporto assicurato dagli abruzzesi alla popolazione emiliana in occasione del sisma del 2012”.