Enorme successo della manifestazione nazionale “No Snam – No Hub del Gas”

Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua, Stazione Ornitologica Abruzzese, Nuovo Senso Civico, Associazione Pescara Punto Zero, Comitato no stoccaggio gas San Martino sulla Marrucina, Comitato no elettrodotto Villanova-Gissi, Comitato Cittadini per l’Ambiente – Sulmona, Coordinamento Nazionale No Triv, Associazione Dalla Parte dell’Orso, Arci comitato provinciale Chieti, Arci circolo territoriale Vasto, Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, Fondazione “Lorenzo Milani” ONLUS, Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute ONLUS, Associazione Ubuntu onlus, Brigate di Solidarietà Attiva, Ciclofficina popolare CAP15 Pescara, Italia Nostra sezione “Aniene e M. Lucretili” (Tivoli), Associazione LeRotaie, Salviamo l’Orso ONLUS, Zona22 – San Vito, Laboratorio Sociale Largo Tappia – Lanciano, Associazione culturale “L’orda d’oro” Lanciano, Sulmona Teatro Project, Associazione SOS Natura, Rivista Malamente, Associazione Qualeterra, Associazione culturale Colettivo Dadalouve, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Associazione Noimessidaparte, Comitato No Inceneritore in Val di Sangro, Mountain Wilderness Umbria, Comitato No Trivelle nel Piceno, Comitato ForestaForesta,Coordinamento no Gasdotto SNAM&TAP Umbria, Rete di Cittadinanza e Comunità, Comitato per la salvaguardia ambientale di Piazza di Coso – S. Egidio Ripatransone – Cupra Marittima, Altrementi Valle Peligna, 3e32 / CaseMatte, Collettivo Studentesco Sulmona, Associazione culturale Movimentazioni, Associazione “Orsa Pro Natura Peligna” federata Pro Natura Nazionale, PeaceLink Abruzzo, Associazione Antimafie Rita Atria, Comitato Frentana Aperta (Campo di Giove), Associazione Kabawil, Paese Comune – Sambuceto, Associazione ambiente e salute nel piceno, Comitato Difendiamomontalfano – Cupello, Associazione “Cuore dei confini” – Corfinio, “Associazione Web per tutti” – Sulmona, Archeologia a Antropologia nell’alta valle del Sagittario” – Scanno/Frattura, Associazione ZeroLive – Sulmona, Abruzzoavventure, Associazione culturale Paesaggi Sonori, Associazione DisCanto, Associazione Scuola popolare di musica Sulmona, FIAB Sulmona Bicincontriamoci, Centro studi Carlo Tresca, Centro studi e ricerche Vittorio Monaco, Classemista Associazione culturale, MarfaTeatro – Sulmona, Associazione culturale laboratorio d’arte MAW, Associazione Culturale Sulmonacinema, Presidio Libera Sulmona,Associazione Movimento Zoè – Sulmona, Slow Food Condotta Peligna, Collettivo Danza Dadalouve – Sulmona, Associazione “Cuore dei confini” – Corfinio, Il Martello del Fucino, Unione degli Studenti – L’Aquila, Movimento No Tap, Associazione culturale Panfilo Serafini, Comitato TerrA-Territori Attivi,Comitatus aquilanus, Comitato Mò Bast, Comitato No Bretella, Associazione Culturale Demos, Spazio autogestito SCuP (Sport e Cultura Popolare), Ex Opg “Je so’ pazzo”, Collettivo Autorganizzato Universitario – Napoli, Studenti Autorganizzati Campani, Comitato Difesa Ambiente Martinsicuro, Comitato No Tubo, Spazio Inkiostro, Movimento No Tap Provincia di Brindisi, Mountain Wilderness, LIPU Abruzzo, ALTURA, reAzione Castri, Pro Natura Abruzzo, Medicina Democratica Firenze, Pro Natura Piemonte, Associazione A Sud, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, La Galina Caminante aps, Federazione Nazionale Pro Natura, WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Italia Nostra Abruzzo, Associazione Culturale I Colori del Territorio – Spoltore, Associazione Culturale “La città del sole” – Raiano, Associazione di economia solidale “Gea” – Sulmona, Mountain Wilderness Marche, CESC (Coordinamento Enti Servizio Civile) Project, Brigata Preneste Asd resistenza ciclistica romana, AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto) ONLUS, Comitato No Tunnel TAV di Firenze, Associazione Culturale Sestiere Porta Manaresca, Associazione Culturale Borgo Pacentrano, Associazione Culturale Sestiere Porta Japasseri, Associazione Culturale Sestiere Porta Filiamabili, Associazione Culturale Sestiere Porta Bonomini, Associazione Culturale Borgo San Panfilo, Associazione Culturale Borgo S.M. della Tomba, Clash City Workers, Osservatorio Popolare della Val d’Agri, Attac Italia, Comando Provinciale N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria ) Aquila, APS Movimento Tellurico trekking ecologia e solidarietà, Associazione Progetto Musica, Movimento Un’altra Bugnara, Circolo Arci Querencia L’Aquila, Comitato Territoriale Arci prov. L’Aquila, A.N.AB. Associazione Naturista Abruzzese, Circolo “Le Cesane” Urbino Legambiente, Forumambientalista, Pro Natura Laga, Movimento Popolare di Liberazione (Programma 101), Pro Natura L’Aquila, Gotico Abruzzese Crew, ISDE (Medici per l’Ambiente) Provincia L’Aquila, La Lupus in Fabula, Unione degli Studenti – Abruzzo, Collettivo Studentesco Lanciano, Collettivo Studentesco Pescara, Unione degli Studenti – Vasto, sPaz Pescara, Italia Nostra sezione “Carlo Tobia” – L’Aquila, Associazione Sportiva Dilettantistica G.P. RUNNERS SULMONA, Agesci gruppo scout Sulmona 1, Condotta Slow Food dell’Aquila,Coord.No Triv – Lombardia, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Associazione F.E.R.T. – Filming with a European Regard in Turin, Unione degli Universitari L’Aquila, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta Roseto, Terre in Moto Marche, Trivelle Zero Marche, Centri Sociali Marche, Pro Natura Novara, Salviamo il Paesaggio VALDOSSOLA (Nord Piemonte), Comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta, Condotta Slow Food Majella – Guardiagrele, Associazione Nastrini Liberi Uniti – Abruzzo, CAST Abruzzo (Comitato Ambiente Salute e Territorio), CAI – Club Alpino Italiano Sulmona, Associazione CIPA onlus Sulmona, Comitato familiari vittime casa dello studente, 309 martiri per la vita, Radio Città Pescara Popolare Network, Abruzzo Beni Comuni, Medici cattolici della Valle Peligna, Associazione Miricreo Montesilvano, Associazione Vespa Club Sulmona, Associazione Culturale Voci e Scrittura di Sulmona, Collettivo Fuori Genere, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Provinciale L’Aquila, Associazione Celestiniana Sulmona, Salviamo Paganica onlus, Cittadinanzattiva Abruzzo, Marevivo Abruzzo, FAI Abruzzo, CAI-TAM Abruzzo, Ambiente e/è Vita Abruzzo, Greenpeace – Gruppo Locale Pescara, La Diosa onlus, Associazione ABITO su misura APS,Vag61 spazio libero autogestito – Bologna, D’Angelo’s House, Fondazione Pascal D’Angelo, Arci Abruzzo e circoli aderenti, Camerata Musicale Sulmonese, ISDE Medici per l’ambiente sezione di Chieti, Archeoclub sezione di Sulmona, BDS Italia, Associazione Culturale Scuderia Sulmona, Rete Kurdistan Abruzzo, Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus, Camera Penale di Sulmona “Serafino Speranza”, Confesercenti Abruzzo, Associazione eQual Mantova, Cittadinanzattiva nazionale, Associazione Yaku Onlus, Associazione ERCI team onlus, Centro Natura Marsica, Associazione Il Salviano, ASD basket Centro Abruzzo Sulmona, Mountain Wilderness Abruzzo, Mountain Wilderness Lazio, ASD Olympia Cedas Sulmona, ASD Culturale Olympia Sulmona, A.S.D. Fantàsia, ASD Sport Orienteering Sulmona, Associazione Fare Verde Abruzzo, Comitato Viviamo Il Liri.

Operatori economici – Aziende e Associazioni (65)

Camping Orsa Minore (Campo di Giove), Locanda Camilla (Campo di Giove), Ristorante La scarpetta di Venere (Campo di Giove), Associazione Commercianti Imprenditori e Artigiani Campo di Giove, Bottega del commercio equo e solidale “La Bottequa” di Sulmona, La Tana del Rosso – Roccacasale, B&B Sole&Luna – Sulmona, Agriturismo “Il Capriccio di Giove” – Campo Di Giove, D’Abruzzo, Cooperativa “La porta del sole”- Fara San Martino, Cooperativa Servizi turistici Sulmona, B&B Sotto le volte – Navelli, 27 Screenprint Factory and Gallery di Popoli, www.caseinitalia.com, Tabaccheria del Corso – Sulmona, Consorzio Artigiano Arcovaleno, Limes società cooperativa archeologica – Pacentro, B&B Il Viaggiatore, Hotel Rojan Srl – Sulmona, B&B Sogno d’amore, Azienda Agricola Scelsi – Pacentro, B&B La Rocca – Sulmona, Studio fotografico Paradisi – Pratola Peligna, Limes società cooperativa archeologica – Avezzano, Welcome to Sulmona, studio fotografico Paradisi – Pratola Peligna, Ristorante e Locanda da Gino – Sulmona, La Dimora B&B – Sulmona, Arte in città – Sulmona, Stella Alpina società cooperativa – Pacentro, B&B Il Giullare – Sulmona, Limes società cooperativa archeologica – Sulmona, B&B L’annunziata – Sulmona, B&B Sogno d’amore, Azienda Agricola Scelsi – Pacentro, Cooperativa sociale Daphne – Anversa degli Abruzzi, Il Bosso – Sulmona, Fattoria didattica B&B “La tana della Volpe” – Pacentro, Radioevolution(Pratola Peligna), Tutti i borghi e sestieri della Giostra Cavalleresca di Sulmona,www.lemilleeunabruzzo.com, Pallenium tourism – Palena, Pony Club – scuola di equitazione “La tana della volpe” – Pacentro, Agenzia UnipolSai di Sulmona, Associazione commercianti SULMONA FA CENTRO, Associazione Turistica “Parco Majella Costa Trabocchi” operatori bed and breakfast della costa dei trabocchi, Ristorante Bar Fonte Romana Pacentro, B&b Stalle moreschi, Cooperativa Nuovi orizzonti sociali, International inner wheel Sulmona, Azienda Agricola Ludovico (Vittorito), Associazione Terra Adriatica (Sulmona), Le Favole di Gaia Pratola Peligna, Trancemedia.eu – la trance di ritorno alla realtà, Hgnews.it, Guide del Borsacchio, Bed&Breakfast ‘AVANA’ – Sulmona, Studio Associato Ecoview, La Diavola Sulmona SNC, Ditta “Green Art” case in bioedilizia – Sulmona, Tabaccheria D’Amici – Sulmona, Consiglio Ordine Avvocati Sulmona, Caffè Caprice, Pizzeria Caprice, Trattoria Don Ciccio Sulmona,Santacroce Hotels & Restaurants Sulmona,

Istituzioni, amministratori e personalità (84)

Mauro Colaianni, consigliere comunale del comune di Barisciano, Capogruppo gruppo consiliare ” Barisciano Bene Comune”, Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Maurizio Di Nicola – Consigliere Regionale Abruzzo, Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Comune di Popoli, Lorenzo Berardinetti – Consigliere Regionale Abruzzo, Leandro Bracco – Consigliere Regionale Abruzzo, Comune di Pratola Peligna, Mario Mazzocca – Sottosegretario Presidenza Regione Abruzzo con delega all’ambiente, Comune di Anversa degli Abruzzi, Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Comune di Lanciano, Comune L’Aquila, Comune di Pacentro, Comune di Foligno, Comune di Sulmona, Comune di Montereale, Comune di Martinsicuro, Stefania Pezzopane – Deputata, Comune di Corfinio, Diocesi di Sulmona, Comune di Introdacqua, Riserva naturale Regionale “Sorgenti del Pescara”, Comune di San Vito Chietino, Comune di Martinsicuro, Comune di Chieti, Giovanni Lolli – Vicepresidente Regione Abruzzo, Università Sulmonese della Libera Età, Comune di Cagnano Amiterno, Comune di Ortona, Comune di San Giovanni Teatino, Comune di Raiano, Gianfranco Rotondi – Deputato, Mauro Febbo – Consigliere Regionale, Tomaso Montanari, Giuseppe Di Pangrazio – Presidente Consiglio Regionale, Comune di Tocco da Casauria, Comune di Collepietro, Comune di Navelli, Comune di Caporciano, Comune di San Demetrio ne’ Vestini, Comune di Poggio Picenze, Comune di Barete, Comune di Pizzoli, Comune di Cittareale, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Ateleta, Comune di Alfedena, Comune di Barrea, Comune di Villetta Barrea, Comune di Bugnara, Comune di Campo di Giove, Comune di Cansano, Comune di Castel di ieri, Comune di Castel di Sangro, Comune di Castelvecchio, Comune di Cocullo, Comune di Introdacqua, Comune di Gagliano aterno, Comune di Goriano sicoli, Comune di Pettorano, Comune di Prezza, Comune di Roccacasale, Comune di Roccapia, Comune di Roccaraso, Comune di Scanno, Comune di Secinaro, Comune di Villalago, Comune di Vittorito, Comune di Corfinio, Comune di Cascia, Pierpaolo Petrucci – consigliere regionale, Liceo Classico Ovidio – Sulmona, Comune di Martano, Comune di Zollino, Comune di Melendugno, Comune di Lizzanello, Comune di Calimera, Comune di Vernole, Comune di Castrì di Lecce, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Apecchio, Comune di Città di Castello

Organizzazioni politiche (26)

Rifondazione Comunista Abruzzo, Giovani Comuniste/i Abruzzo, Potere al Popolo Abruzzo, Sinistra Italiana Abruzzo, Centro politico Comunista Sandro Santacroce, Sinistra Anticapitalista, Circolo Sinistra Italiana Valle Peligna, Coalizione Sociale L’Aquila, Movimento 5 Stelle, Art 1 Mdp Abruzzo/Liberi e Uguali Abruzzo, Potere al Popolo Valle Peligna, Potere al popolo – Firenze, Laboratorio politico – Perunaltracittà,Meetup Amici di Beppe Grillo Sulmona, SBiC – Sulmona Bene Comune, Partito del Sud-Meridionalisti Progressisti, Rifondazione Comunista Molise, Gruppo Consiliare comunale “Corfinio mi piace”, Democratiche Provincia L’Aquila, Movimento politico Italica Sulmona, Potere al Popolo nazionale, Partito Democratico Sulmona, Progetto Lanciano, Movimento 5 Stelle Rieti, Movimento 5 Stelle Giulianova, PD Provincia L’Aquila

Sindacati (12)

CGIL Abruzzo, CGIL Provincia L’Aquila, Fillea CGIL L’Aquila, Cobas – Confederazione dei Comitati di Base, CISL Valle Peligna, UIL Abruzzo, Confederazione COBAS Pescara-Chieti, USB Abruzzo, Cobas Teramo, Cobas Bologna, Cobas Scuola Terni, Confederazione Cobas Terni