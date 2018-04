Il “sapore” della Transumanza, nasce il gusto gelato che omaggia l’Abruzzo con ricotta di pecora e…

Avezzano. Ricotta di pecora, caffè espresso, cioccolato e stock orange, sono gli ingredienti del nuovo gusto gelato “Transumanza” ideato dalla gelateria artigianale “Duomo” di piazza Risorgimento ad Avezzano. Un grande tributo alla tradizione d’Abruzzo, soprattutto a quello narrato da Gabriele D’Annunzio nella poesia “I Pastori”. L’ingrediente base è proprio la ricotta prodotta con latte di pecora con l’aggiunta di caffè, cioccolato e un tocco di liquore nato dall’unione del brandy con l’infusione di scorza d’arance.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, che si spostavano da pascoli situati in zone collinari o montane, nella stagione estiva, verso quelli delle pianure, nella stagione invernale, percorrendo le vie naturali dei tratturi. In Italia questa antica usanza dei pastori, prese le mosse principalmente tra l’Abruzzo e il Tavoliere di Puglia, con diramazioni sia verso il Gargano che verso le Murge, passando per il Molise. La Transumanza è stata recentemente candidata anche a patrimonio immateriale dell’Unesco.