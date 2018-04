Rilancio economico, turismo e riequilibrio territoriale: appuntamento a Sulmona con Civiche d’Abruzzo

Sulmona. Si svolgerà domani, a partire dalle ore 18, presso il Monastero Grancia dei Celestini a Sulmona, il nuovo appuntamento promosso dalla rete Civiche d’Abruzzo. “Il percorso di ascolto dei territori promosso da queste aggregazioni che governano in molti centri della nostra Regione in vista delle prossime tornate elettorali, approda in una delle zone più colpite e mortificate dalle scellerate scelte della giunta guidata da Luciano D’Alfonso”, spiega il Movimento.

Rilancio economico, turismo, riequilibrio territoriale, sono alcuni dei temi che verranno discussi con il mondo dell’associazionismo e le classi dirigenti locali. Daranno il loro contributo: Daniele Toto, Roberto Santangelo, Piergiorgio Schiavo, Sandro Ciacchi e Gianluca Zelli.