Sottoscritta da 23 comuni del cratere sismico abruzzese la convenzione per il finanziamento degli eventi estivi

Teramo. Si sono riuniti oggi nella sala assembleare del BIM a Teramo tutti i 23 Comuni del cratere Abruzzese dei sismi del 2016 e 2017 per la firma della convenzione che li vede uniti nel partecipare al Bando regionale che assegna 190.000 € per la realizzazione di spettacoli dal vivo nel periodo estivo nei territori colpiti dal terremoto, in attuazione dell’accordo tra Mibact e Regione Abruzzo. Il finanziamento straordinario è stato stabilito dal MiBACT che ha stanziato 4 milioni per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, all’Abruzzo sono stati assegnati 580 mila euro per grandi eventi gestiti direttamente dalla Regione e 190mila ai progetti proposti dagli enti territoriali (comuni e reti di comuni) organizzati prioritariamente in collaborazione con gli organismi finanziati nell’ambito del FUS per l’Abruzzo.

Luciano Monticelli, Delegato alla Cultura della Regione sottolinea come “questo importante finanziamento sia un passo fondamentale nella direzione di una rinascita del territorio che passi anche attraverso la cultura e il turismo. Gli eventi, con un potere attrattivo che travalicherà gli stessi confini regionali, costituiranno un volano che accompagnerà il turista alla scoperta dei nostri borghi, delle realtà abruzzesi, in un percorso che coinvolgerà l’intera regione. Anche in quest’ottica la capacità che hanno avuto i Sindaci di mettersi insieme e fare sistema è oltremodo interessante, anche in vista di un diretto coinvolgimento delle DMC e del Bim”.

“Il Comune di Crognaleto”, spiega il sindaco Giuseppe D’Alonzo, “diventa oggi capofila di una Rete che riunisce, come in una grande famiglia tutti, e sottolineo tutti, i Comuni del Cratere, un risultato importante, che testimonia la volontà dei Sindaci di lavorare compatti a una ripresa sociale, economica e culturale, superando ogni ostacolo pur di difendere i gioielli, a volte nascosti, del territorio regionale. Ora è importante stringere i tempi per poter partire subito concretamente, dato che già il 20 maggio è previsto il primo evento di questo progetto. L’immagine del progetto, che posso anticipare, si chiamerà Abruzzo dal Vivo, verrà presentata insieme al cartellone degli eventi in una successiva conferenza stampa che si terrà comunque a stretto giro”. Il bando ha scadenza il prossimo 3 maggio, e i sindaci sono ottimisti rispetto alla sua aggiudicazione, essendo tutti riuniti in questa solida Rete progettuale.

I comuni partecipanti

Comune capofila della Rete di Comuni: Crognaleto (TE).

Partecipano alla Rete i Comuni di: Teramo, Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Campli (TE), Camporeale (AQ), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Castelcastagna (TE), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Colledara (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE) comune capofila, Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Montorio al Vomano (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Valle Castellana (TE).

(Documenti del Bando http://www2.regione.abruzzo.it/xCultura/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=LE&stileDiv=sequence&b=avviso164&tom=164).