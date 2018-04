Elezioni comunali di Silvi: sostegno di Forza Italia al candidato proposto dalla Lega Andrea Scordella

Teramo. “Dopo approfondita valutazione e riflessione, svolta con i principali esponenti del Partito, confermiamo che l’alleanza con gli amici della Lega e Fratelli d’Italia è per noi di carattere strutturale e di prospettiva.” Dichiara Forza Italia (Abruzzo). ” L’unità della coalizione è un valore preponderante e decisivo per presentarci autorevolmente agli elettori, che ci hanno premiato in occasione del voto politico dello scorso 4 marzo, per vincere le competizioni elettorali future ed assicurare ai cittadini delle comunità abruzzesi governi stabili ed efficienti. Per tali ragioni e con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, pur potendo contare su figure parimenti adeguate ed autorevoli, siamo lieti di comunicare – affermano il Coordinatore regionale Sen. Nazario Pagano e il suo Coordinatore provinciale per la provincia Teramo Avv. Vincent Fanini – la piena condivisione alla candidatura a Sindaco di Silvi – proposta dalla Lega – di Andrea Scordella, che potrà contare sul fattivo sostegno di Forza Italia. Siamo certi che potrà guidare la coalizione di centrodestra alla vittoria, restituendo alla Città di Silvi un’amministrazione connotata da competenza e vicinanza ai problemi dei cittadini.”