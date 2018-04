Adesione di Ercole Di Filippo alla Lega Salvini Premier

Teramo. “Nel momento di più forte difficoltà per la nostra comunità, tra maltempo e terremoto, ho potuto verificare personalmente la concretezza e lo spirito di servizio del movimento che oggi è Lega Salvini Premier. E’ la politica che mi piace, la politica del fare e per questo oggi non posso che ringraziare il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma e quello provinciale, Piero Fioretti, per il loro impegno e per l’avermi aperto le porte del partito”: Ercole Di Filippo, vicesindaco di Basciano, è l’ultimo “acquisto” della Lega in Abruzzo, proveniente da una lista civica. Il suo percorso di avvicinamento alla Lega inizia nel 2017, nei giorni terribili del maltempo che devastò la regione: “Avevamo tante difficoltà. L’unica persona che ci riservò attenzione fu Salvini, che io non conoscevo di persona. Non fu una telefonata fine a sé stessa, dopo avermi chiesto di cosa il paese avesse più bisogno mi dette una mano concreta. Dopo abbiamo invitato tanti politici per far conoscere la nostra situazione: nessuno di loro è venuto in paese il senatore Arrigoni sì e con un interessamento reale. Della Lega poi – conclude Di Filippo – condivido totalmente lo spirito nell’affrontare i grandi temi nazionali: immigrazione, sicurezza, tasse, lavoro, istruzione. Idee chiare negli obiettivi e nel percorso che bisogna fare per perseguirli”. Il coordinatore regionale di Lega Salvini Premier onorevole Giuseppe Bellachioma accoglie con soddisfazione l’ingresso di Di Filippo nel partito: “Un amministratore serio e impegnato che lavora con abnegazione per i sui cittadini. Sono queste le persone in cui il nostro movimento crede, per portare avanti nei piccoli e grandi centri d’Abruzzo la nostra ‘rivoluzione del buonsenso’, quella che mira alla crescita dei territori attraverso la buona politica e il rapporto costante con gli elettori, che non abbiamo abbandonato e non abbandoneremo”. Anche il coordinatore provinciale Piero Fioretti sottolinea le qualità di Ercole Di Filippo come amministratore: “Un ottimo sindaco, un bravo professionista . Sono felice di vedere giovani e bravi amministratori avvicinarsi ed entrare nel nostro partito. Rappresenta una delle realtà care alla Lega, quella dell’entroterra montano della provincia di Teramo. E’ stato in prima linea, pienamente operativo, nei giorni di forte disagio del terremoto e del maltempo. Con lui contiamo di costruire un percorso di azioni e interventi sul territorio che dia una risposta puntuale alle esigenze dei cittadini”.