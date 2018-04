Sciopero di 24 ore dei trasporti, i lavoratori incroceranno le braccia mercoledì 2 maggio

Pescara. Conferenza stampa alla sede della Regione Abruzzo in viale Bovio a Pescara il 2 maggio prossimo dalle 10.00 e presidio di lavoratori “per esporre le motivazioni degli scioperi regionali di 24 ore e 4 ore dei lavoratori di Tua SpA proclamati per lo stesso 2 maggio”. Lo annuncia in una nota il segretario regionale di OR.S.A. Trasporti Autoferro Tpl, Michele Giuliani parlando di “gravi anomalie in termini di sicurezza in ambiente di lavoro, di gestione del personale, di organizzazione del lavoro, di discriminazione sindacale e di strategia aziendale”.

“Come sindacato autonomo abbiamo fatto e faremo quanto in nostro potere sia sindacalmente che legalmente – conclude Giuliani – ma solo una riscoperta compattezza dei lavoratori tutti, servizio urbano, extraurbano e ferro in questa azienda può portare a concreti passi in avanti nel ristabilire il normale andamento del lavoro” e mettere l’azienda Tua SpA “in grado, se ben indirizzata e gestita, di essere vanto della Regione Abruzzo e capace di attestarsi ai vertici del sistema trasportistico nazionale”.