Partita dell’Adriatico, l’associazione Armoniae porta in campo vip e calciatori a sostegno della solidarietà

Pescara. Appuntamento con la solidarietà allo Stadio Adriatico di Pescara. Domenica 6 maggio alle ore 17 vip e personaggi del mondo calcistico scenderanno in campo per la “Partita dell’Adriatico” organizzata dall’Associazione Armonie. Un evento dedicato alla valorizzazione dello sport come strumento di solidarietà e di legalità. L’associazione, nata senza scopo di lucro dalla volontà di un gruppo di giovani di riunirsi per aiutare il prossimo abbracciando la causa della beneficenza, è stata già protagonista di altre iniziative solidali sorte in collaborazione con Telethon, LILT, Croce Rossa Italiana. Per l’occasione Armoniae torna ad abbracciare una nobile causa. Il ricavato dell’evento sarà, infatti, devoluto a favore dell’associazione UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare sezione Federico Milcovich Pescara Chieti. A sfidarsi sul terreno di gioco gli ALL STARS Abruzzo, la squadra della polizia di Stato SAP e la squadra dell’Associazione Armoniae. Parteciperanno per il mondo del calcio Mauro Esposito, Emanuele Pesoli, Lulu’ Oliveira, Diego Armando Maradona Junior . Corteggiatore di Uomini e Donne Sossio Aruta; Ferdinando Giordano e Alessandro Calabrese, ex gieffini; per il settore spettacolo Diego Rodriguez, Felice Massa, Alessio Bruno (Tempatation Island). Cantante Ricky Jo con gli Autogol cantante del tormentone «Baila Como el Papu».

L’associazione è presieduta dal Dott. Luigi Abete Vicepresidente Donatella Columpsi, Tesoriere Cristiana a Capocasa, collaboratori esterni: Francesca Di Giulio , Avv. Simona Staffieri ,arch. Emanuele Capocasa , arch. Lafratta Fausta Loredana.

Presenterà la serata il Buon Fabio del programma televisivo Striscia la Notizia insieme a Mila Cantagallo. Padrino dell’ evento Christian Marazziti regista ed autore del film “Sconnessi”.

Dopo la partita la serata proseguirà con una festa sulla riviera pescarese nel beach resort di Penelope a mare.

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare i seguenti numeri:

Donatella Columpsi (Presidente)

334 81 84 416

Lafratta Loredana (collaboratrice)

393 1132301

@baldaroberta