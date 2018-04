Al via la stagione balneare sulla riviera pescarese, anche con un Primo Maggio incerto previsto tanto divertimento

Pescara. Sole e temperature più che gradevoli fanno decollare la stagione balneare sulla riviera pescarese. La prima ondata di caldo che ha investito l’Abruzzo nei giorni scorsi ha spinto tutti al mare. In molti ne hanno approfittato per la prima tintarella dell’anno. Spiagge affollate e code di auto nelle principali strade. Palme, sdraio e tuffi hanno fatto assaporare l’estate. Anche se per il primo Maggio il tempo sembra essere incerto, abruzzesi e non si preparano a festeggiare il giorno di festa al mare. E neppure domani si farà a meno del costume. Così i balneatori della riviera adriatica si preparano ad accogliere i turisti all’insegna del divertimento e dei sapori abruzzesi. Per il Primo Maggio tante le iniziative degli stabilimenti. Una sola formula: buon cibo, musica e tanto relax.

@baldaroberta