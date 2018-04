Ritorno in grande stile per Penelope a mare: brunch e pic- nic in spiaggia

Pescara. Dopo il trionfo come miglior ristorante d’Abruzzo nel noto programma dello Chef Alessandro Borghese, Penelope a mare torna, si rinnova ma con la stessa identità con il quale ama farsi notare. La regina del bon ton al mare Francesca Caldarelli riapre le porte del suo Penelope in pieno stile. Piante mediterranee e profumo di fiori si moltiplicano in maniera armoniosa. Come ogni anno, come ogni estate si entra e non si può che restare affascinati dalla sinfonia di bianco che si declina in ogni dove, dai tavoli alle palme ai sofà. E poi piastrelle, piatti, oggetti dai colori ispirati al mare. Le maioliche floreali sono state scelte come decoro anche per i tavoli. Penelope firma l’estate 2018 con cocktail freschi, pietanze gourmet, l’immancabile accompagnamento musicale. E ogni domenica, come ormai accade da 5 anni, Penelope è Brunch: un buffet dolce e salato vi aspetta! E per il Primo Maggio Francesca e il suo staff hanno pensato anche a uno sfizioso pic- nic in riva al mare per una festa lunga tutto il giorno.

