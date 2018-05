Rafforzamento dell’organico in Regione: completata la rosa, ecco i nuovi direttori di Dipartimento

L’Aquila. Nella seduta di ieri la Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato sette delibere riguardanti il rafforzamento della dotazione organica. L’architetto Pierpaolo Pescara – proveniente dal Comune di Pescara – è stato nominato direttore del Dipartimento Opere pubbliche. Nei giorni scorsi erano stati nominati anche i direttori di altri Dipartimenti: Angelo Muraglia (Sanità), Piergiorgio Tittarelli (Lavoro e sviluppo economico), Emidio Primavera (Trasporti), Antonio Di Paolo (Agricoltura e pesca), Francesco Di Filippo (Cultura e turismo), Stefania Valeri (Avvocatura). Alla direzione generale è stato confermato Vincenzo Rivera, il Dipartimento Risorse e organizzazione è tuttora diretto da Fabrizio Bernardini. Inoltre, la Giunta ha posto a capo del servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale – Innovazione e appropriatezza la dottoressa Emanuela Grimaldi, proveniente dalla Asl di Teramo.

Quindi sono stati elevati alla responsabilità dirigenziale ex art. 22 l.r. 77/1999 Raimondo Pascale, al servizio Programmazione sociale e sistema integrato sociosanitario; Bernardo Serra, che coordinerà il servizio territoriale per l’agricoltura Abruzzo Est (Teramo); Sabrina

Di Giuseppe – dottoressa di ricerca in servizio nella Regione Abruzzo – che dirigerà il servizio Gestione e qualità delle acque. E’ stata anche attivata la procedura per un potenziamento dell’apparato tecnico attraverso l’inserimento con contratto a tempo indeterminato di 12 unità – tutte già in servizio presso l’ente da oltre dieci anni – mediante misure di superamento del precariato ex art. 20 D. lgs. n. 75 del 25/5/2017 (legge Madia). Altre tre figure verranno contrattualizzate a giugno nei settori della Protezione civile, dei trasporti e dell’informatica. Infine, l’Arta Abruzzo è stata autorizzata all’assunzione di un dirigente a tempo determinato per potenziare

l’organico dell’agenzia.