Gianluca Ginoble tra i famosi in campo alla Partita solidale dell’Adriatico

Pescara. Anche Gianluca Ginoble del Volo tra i famosi che scenderanno in campo per la Partita solidale dell’Adriatico domenica 6 maggio. Il cantante del trio, vincitore del Festival di Sanremo, giocherà nella squadra dell’Abruzzo All Stars sfidando in un triangolare la squadra dell’Associazione Armoniae e quella della Polizia di Stato. L’evento, organizzato dall’Associazione Armoniae, è previsto alle ore 17. L’iniziativa coinvolgerà anche personaggi del mondo del calcio come Mauro Esposito, Emanuele Pesoli, Lulu’ Oliveira e Diego Armando Maradona Junior. Il ricavato della partita sarà devoluto a favore dell’associazione UILDM, Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare sezione Federico Milcovich Pescara Chieti. Soddisfatto il Presidente di Armoniae Donatella Columpsi per la sensibile partecipazione: “la presenza di un giovane abruzzese come Ginoble è sicuramente un bell’esempio di solidarietà”.

@baldaroberta