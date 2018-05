D’Alfonso e la doppia poltrona, Di Stefano (Fi) lancia petizione su change.org #orabastadalfonsoscegli

L’Aquila. Una raccolta di firme on line sulla piattaforma change.org con #orabastadalfonsoscegli. È questa l’iniziativa presentata questa mattina a Pescara dal parlamentare uscente di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che è tornato a chiedere al Governatore di optare e scegliere se fare il senatore o il presidente di Regione. “Con questa raccolta di firme on line si chiede a D’Alfonso di fare una scelta secondo il dettato costituzionale. O senatore o presidente della Regione. Anche ieri sera la trasmissione Striscia la Notizia ha attenzionato l’Abruzzo per questo stato di anomalia e così per questo siamo diventati la Regione zimbello. Di questa questione si parla ormai dovunque a livello nazionale. Tutti i media nazionali e locali parlano di questa vicenda. E sempre per evidenziazioni negative che riguardano l’Abruzzo. La dignità della nostra regione – ha detto Di Stefano – va salvaguardata, così come va salvaguardata la legalità.

E nel contempo il presidente D’Alfonso sta portando avanti una serie di nomine e di incarichi e procedure concorsuali fra l’altro a mio avviso irregolari perché i rendiconti su cui si basano non sono coretti, perché a me risulta che quantomeno i rendiconti delle Adsu non sono stati riportati adeguatamente. Tutto questo genera un clima di illegittimità nella Regione che va sanato visto che l’Abruzzo continua a essere fanalino di coda in tutti i settori, dalla Sanità fino ai fondi comunitari, come hanno più volte denunciato i nostri consiglieri regionali hanno evidenziato. Ma noi crediamo che oggi non basta andare in Consiglio per bocciare la relazione della

Commissione competente che dice che D’Alfonso potrebbe restare e ricoprire entrambi gli incarichi, ma occorre una azione più forte, quella azione che i Cinque Stelle fecero quando allora tolsero lo scranno a D’Alfonso che era legittimamente presidente di Regione. Perché non ripetono oggi questo atto che D’Alfonso non è più legittimamente presidente di Regione? Questa è la domanda, e per far questo io oggi propongo – ha concluso Fabrizio Di Stefano – una raccolta di firme on line con #orabastadalfonsoscegli. Decida cosa vuol fare. Vuole restare a fare il senatore che lo faccia. Vuole restare a fare il presidente di Regione che lo faccia, ma che non

getti fango e ironia e derisione sulla Regione Abruzzo con questo pervicace atteggiamento”.