La partita Solidale dell’Adriatico tra Vip e calciatori. Ginoble: “Meraviglioso ritrovarsi tra amici per una nobile causa”

Pescara. Si è disputata nel pomeriggio di questa domenica la Partita Solidale dell’Adriatico organizzata dall’Associazione ARMONIAE di Pescara. Lo stadio “Adriatico- G. Cornacchia” ha ospitato il match che ha visto protagoniste ben tre squadre gli ALL STARS Abruzzo, la squadra della Polizia di Stato SAP e la squadra dell’Associazione Armoniae, insieme per sostenere l’associazione UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare sezione Federico Milcovich Pescara Chieti. Dopo l’ esibizione del cantante Ricky Jo con il suo tormentone “Baila como el Papu”, momento solenne con l’Inno di Mameli interpretato dal tenore Piero Mazzocchetti. I primi a scendere in campo sono la Squadra Armoniae e quella della Polizia di Stato. Fischio d’ inizio e dopo 3 minuti di gioco Ricky Jo mette a segno il primo punto per la Squadra Armoniae. E’ ovazione dalla tribuna. L’ ex calciatore della Roma Mauro Esposito firma il secondo gol. Di nuovo Esposito sul pallone ed è tre a zero. Il quattro gol è opera dell’avvocato dei Vip Massa. Si chiude così la prima sfida con la vittoria della squadra Armoniae. Tra i Vip per Armoniae anche l’ex gieffino Ferdinando Giordano tornato per il secondo anno consecutivo all’Adriatico: “poter partecipare nel corso degli anni a eventi come questi, mi fa sentire fortunato, riesco a dare un contributo portando conforto a chi ha bisogno e questo mi riempi il cuore. L’anno scorso ero qui e fu trasmesso un video e vedere lo sguardo e i loro mi emozionò e per questo torno oggi a dare il mio sostegno”. Special guest dell’evento il cantante de “Il Volo” Gianluca Ginoble nella squadra degli ALL STARS Abruzzo: “Ritrovarsi insieme tra amici della stessa terra per una nobile causa è meraviglioso”. Inizia il secondo incontro che vede la squadra della Polizia contro gli ALL STARS Abruzzo. L’ex giocatore Oliveira batte il calcio di rigore guadagnato da Esposito e mette a segno. Armoniae in vantaggio. La partita finisce due a zero per Armoniae che si aggiudica la coppa della Partita Solidale dell’Adriatico. Ma non solo calcio all’Adriatico, anche tanta musica e sfilate di bambini con gli abiti dello store Antonella Kids hanno intrattenuto il pubblico. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, per aver dato il loro contributo – dichiara la Vicepresidente Donatella Columpsi- Armoniae sposa da sempre la solidarietà e ama farlo in Abruzzo, la nostra terra e aiutiamo chi sta da noi. Il ricavato dell’evento sarà, infatti, devoluto a favore dell’associazione UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare sezione Federico Milcovich Pescara Chieti. ”

@baldaroberta