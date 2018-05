Gratta e vince 500 mila euro, è caccia al fortunato vincitore

Roccaspinalveti. La fortuna passa per l’Abruzzo e in particolare a (Chieti) dove e’ stata realizzata una vincita da 500 mila euro con “Miliardario”. Il biglietto fortunato e’ stato acquistato nel punto vendita di Giovanni Rocca in via Roma, 5 – Roccaspinalveti. “In tutta onesta’ sono ancora sbalordito da questa improvvisa notizia: non riesco nemmeno a immaginare una simile cifra tutta insieme… figuriamoci, addirittura, vincerla!

Da giorni poi mi chiedo chi possa essere il fortunato o la fortunata: magari uno dei miei clienti abituali. Certo e’ che, in qualunque modo sia andata, se mi trovassi di fronte il vincitore mi congratulerei in maniera sincera”, ha commentato Giovanni Rocca titolare del punto vendita.