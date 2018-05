Scioperi e disagi, in Abruzzo due voli cancellati e uno in ritardo di circa 10 ore

Pescara. Due voli cancellati e uno in ritardo di circa 10 ore. Questi, all’aeroporto di Pescara, gli effetti dello sciopero nazionale dei controllori di volo nel martedì nero dei collegamenti aerei. In particolare, sono stati cancellati il volo Ryanair Pescara-Malta delle 9.50 e l’Alitalia Pescara-Linate delle 16.30. Cancellati anche i voli di ritorno, che sarebbero dovuti atterrare in Abruzzo rispettivamente alle 13.20 e alle 15.55. In ritardo, invece, il volo WizzAir Pescara-Bucarest Otopeni: sarebbe dovuto partire alle 14 e invece decollerà alle 23.59, così come il Bucarest Otopeni-Pescara il cui arrivo era previsto alle 13.20, atterrerà nel capoluogo adriatico alle 23.45.

Nello scalo, fanno sapere dalla Saga, società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, non si sono registrati particolari problemi o criticità, in quanto i viaggiatori erano informati delle cancellazioni. Lo sciopero dei controllori di volo previsto per oggi dalle 10 alle 18 ha coinvolto le strutture aeroportuali di otto regioni italiane (Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata) comportando la cancellazione di un totale di 437 voli. Hanno scioperato anche le imprese di handling (le società che gestiscono i bagagli negli aeroporti.