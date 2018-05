L’Abruzzo è la terza regione italiana per meriti sportivi nei campionati nazionali Endas

L’Aquila. Il 6 maggio la rappresentativa abruzzese conquista secondo e terzo gradino del podio nella classifica “Ginnastica” dietro la Sardegna ed il terzo posto nella classifica delle “Regioni” dietro Puglia e Campania. La spedizione regionale che ha rappresentato l’ENDAS Abruzzo a Taranto all’evento nazionale “In Pari nello Sport – Una Performance per Tutti” si conclude oltre ogni aspettativa. La delegazione ha conquistato secondo e terzo posto nella classifica “Ginnastica” con le coreografie di ginnastica acrobatica su tessuti aerei targate ASD Acrobatica Aerea Pescara dell’istruttrice Benedetta Cuzzi, ed ottimi piazzamenti nelle categorie “Danza Sportiva” e “Danza” con le coreografie proposte rispettivamente da ASD Tiger Dance della Maestra Letizia Valentini e ASD Il Giglio nel Deserto della Maestra Gigliola Di Quinzio. “In Pari nello Sport – Una Performance per Tutti” è una manifestazione nazionale del fitness, della danza e della ginnastica organizzata da ENDAS – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI – e che ha ospitato oltre mille atleti provenienti dalle strutture sportive di tutta Italia.

Oltre ai succitati istruttori e maestri, gli atleti abruzzesi premiati sono: Luna Di Domizio, Chiara Di Dorotea, Desiree Giorgini, Melissa Marroncelli, Maria Matilde Pallotta, Carlotta Verrocchio, Giorgia Rosa, Michela Cicirelli, Serena De Lucia, Martina Lantieri e Camilla Lantieri per l’ASD Acrobatica Aerea Pescara, Antonella Laurenzio e Doriana D’Alberto per l’ASD Il Giglio nel Deserto, Daniela Cipriani, Alessandro Morelli, Giuseppe Di Felice e Silvia D’Alonzo per l’ASD Tiger Dance. “Un risultato incredibile considerato il poco tempo avuto a disposizione per preparare al meglio le coreografie”, esordisce soddisfatto il Presidente regionale dell’ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo, “al di là dei risultati sportivi, abbiamo condiviso insieme una bellissima esperienza nel pieno spirito ENDAS, che fa dell’aggregazione un caposaldo della propria politica associativa”.