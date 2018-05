Nas nelle farmacie: tre denunciati per esercizio abusivo e quattro segnalate per violazioni amministrative

L’Aquila. Tre persone denunciate per esercizio abusivo dell’attività di farmacista e altre quattro segnalate per violazioni amministrative. E’ il bilancio dei controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in tutto l’Abruzzo con l’obiettivo di verificare le procedure di dispensazione dei farmaci. I provvedimenti sono scaturiti, in particolare, in seguito agli accertamenti svolti a Pescara, a L’Aquila e in provincia di Chieti. Le violazioni amministrative contestate alle quattro persone segnalate riguardano

l’irregolarità nella dispensazione dei farmaci, l’omessa detenzione di farmaci obbligatori e la mancanza di requisiti organizzativi e strutturali.

Il Nas ricorda che, nel caso dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, il medico è tenuto ad indicare il codice fiscale del paziente. Oltre alla presenza di questo requisito, all’atto della dispensazione il farmacista ha l’obbligo di controllare che sulla ricetta vi siano specificati la data di prescrizione, la firma del medico e i dati relativi alla esenzione. Vendere un farmaco a

fronte della presentazione di una ricetta che non rispetti queste prerogative, comporta delle violazioni di tipo amministrativo sia per il medico che per il farmacista.