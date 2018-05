Meteo Abruzzo 11 – 17 maggio : instabilità sempre dietro l’angolo.

Questo Maggio continua ad essere instabile su gran parte della regione, con temporali, a volte anche di forte entità, specie nel corso delle ore pomeridiane. Effettivamente le correnti orientali, sono state artefici di questa situazione oramai da più di una settimana. I quantitativi di pioggia in alcune zone sono state abbondanti e sopra la norma, se vogliamo. Ora, nei prossimi giorni, continueremo ad avere tempo diffusamente instabile, maggiormente nel corso delle ore pomeridiane con fenomeni più presenti nei settori interni. C’è da dire che da Domenica sera entreranno delle correnti più fresche da nord ovest, legate ad una circolazione depressionaria atlantica. Tempo che appare piuttosto compromesso anche nel corso dei giorni della prossima settimana.

Domani, Venerdì 11 Maggio, il tempo non sarà diverso dai giorni precedenti, con la possibilità di temporali sulle zone interne della regione. Temperature stazionarie con valori sui 12°c ad 850 hpa, venti in prevalenza orientali. Sabato, dopo una mattinata discreta, ancora fenomeni temporaleschi, forti tra Gran Sasso e Monti della Laga, ma comunque di intensità moderata altrove. Un pò meglio lungo la fascia costiera. Venti tra deboli e moderati nord occidentali, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Ed eccoci a Domenica, giorno in cui tra l’altro arriverà il giro d’italia a Campo Imperatore, attraversando quasi tutta la regione da sud a nord. Al mattino, cielo poco nuvoloso, mentre qualche addensamento appare più probabile nel corso del pomeriggio sulle aree interne, mentre dei fenomeni a carattere sparso saranno possibili più verso le coste del Teramano e del Chietino. Venti moderati con qualche rinforzo da ovest-nord-ovest su Aquilano, più da est sulle coste, temperature stazionarie ma in calo dal pomeriggio. Insomma non appare una giornata drastica, ma una via di mezzo. Lunedì, tra poco nuvoloso e variabile al mattino, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare con possibili rovesci sparsi. Fenomeni più intensi potranno essere presenti nel corso della sera, su buona parte del territorio regionale. Venti da nord ovest, temperature in calo con valori sui 6°c ad 850 hpa, verso sera. Martedì, giornata fortemente instabile con fenomeni diffusi nell’arco della giornata, praticamente ovunque. Venti da ovest sud ovest nell’interno, da est altrove, temperature in lieve flessione. Non sarà esclusa qualche nevicata oltre i 2000 m circa. Giorno tra l’altro, in cui il giro d’italia riprenderà il suo cammino lasciando l’Abruzzo. Mercoledì, la goccia fresca tenderà a portarsi verso levante, ma tuttavia dei fenomeni saranno presenti a carattere sparso nel corso della giornata. Venti come il giorno precedente, temperature in lieve aumento. Infine Giovedì, cielo poco nuvoloso al mattino, ma possibilità di fenomeni sulle zone interne nel pomeriggio. Venti da ovest, temperature in aumento ancora.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.