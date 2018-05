Consiglio regionale, dalla prossima seduta Antonio Innaurato tra i banchi della maggioranza

L’Aquila. In occasione della prossima seduta dell’Assise regionale tra i banchi della maggioranza siederà il Consigliere Antonio Innaurato, già impegnato in questi giorni nei lavori di Commissione dopo il decreto firmato dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio. Politico di lungo corso, Innaurato ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dell’Ater di Lanciano Vasto, è stato un funzionario della Cgil, prima come responsabile del Sangro-Aventino e in seguito come segretario generale provinciale della Fillea-Cgil di cui è stato segretario regionale aggiunto e membro della direzione nazionale. Iscritto all’Albo nazionale aggiuntivo dei Revisori dei Conti, ha ricoperto il ruolo di revisore e di consigliere di amministrazione della Cassa Edile di Chieti, ente in cui ha anche rivestito la carica di vice presidente; ha avuto un’esperienza in Regione Abruzzo come funzionario e per un quinquennio è stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della USL 07 di Chieti. Ha indossato la fascia tricolore in qualità di sindaco di Gessopalena (dal ‘93 al ‘99 e dal 2004 al 2014) ed è stato consigliere e presidente poi della Comunità Montana Aventino Medio Sangro.

E’ stato amministratore unico del Consorzio dei Servizi tra Enti della Bonifica in Abruzzo, Presidente dell’Eas (Ente d’Ambito Sociale), collaboratore delle Attività Produttive della Regione, membro del gruppo di lavoro per l’Arap, commissario del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Ch – Pe . E’ stato membro dell’Assemblea dei soci della Asl, della Sasi, dell’Isi, dell’Ecolan, del Patto territoriale “Sangro Aventino” e del Consiglio di Amministrazione del Gal Maiella Verde. Fino a pochi giorni fa ha ricoperto l’incarico di presidente provinciale dell’ANPI e componente del comitato nazionale, nonché membro del direttivo dell’Associazione Nazionale “Brigata Maiella”; membro del Consiglio Nazionale Anci, della Consulta Nazionale Piccoli Comuni e del Coordinamento nazionale Unione dei Comuni nonché Presidente Regionale dei Comuni Montani Abruzzesi. E’ stato commissario straordinario della Comunità Montana Aventino Medio Sangro di Palena, consigliere del Cram e Ambasciatore degli Abruzzesi nel Mondo.