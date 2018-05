Banda ultra larga: D’Alfonso incontra Infratel e Open Fiber per completare procedure appalto

L’Aquila. Completare le procedure di appalto per il posizionamento della banda ultra larga sul territorio regionale. E’ l’obiettivo del presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, che ieri mattina ha incontrato a Pescara i dirigenti di Infratel Italia Spa e Open Fiber, le ditte esecutrici dei lavori, nonche’ i direttori dei lavori dei progetti dedicati alla banda ultra larga per i quali la Regione Abruzzo ha investito 133 milioni di euro.

I lavori per la realizzazione della banda, che sono finanziati da PSR-FEASR Abruzzo 2007-13 e PAR-FSC Abruzzo 2007-13, prevedono la connessione cablata alla rete internet fino a uno o piu’ punti di distribuzione, definiti “armadi”, da cui un qualsiasi operatore telefonico privato potra’ prelevare il segnale e distribuirlo in modalita’ “neutralita’ tecnologica” (wireless o fibra) con una capacita’ superiore ad almeno 30 Megabit per secondo. I Comuni interessati sono 305. “Si tratta di una infrastruttura importante e vitale per lo sviluppo del territorio, pertanto dobbiamo fare il possibile per completare i lavori in tempi brevi”, ha detto il presidente Luciano D’Alfonso.